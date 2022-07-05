Роберт Гриффин III: «Готов вернуться прямо сейчас»

Роберт Гриффин III заявил что готов вернуться в НФЛ несмотря на то, что не был на поле в матче лиги уже 19 месяцев.

32-летний экс-квортербек, а ныне комментатор , заявил: «Готов стартовать прямо сейчас. Я тренируюсь каждый день, знаю что нужно, чтобы мой организм был готов и делаю все, чтобы соответствовать требованиям. Конечно, из-за работы на телевидении это несколько сложнее, но если по-настоящему хотеть – все возможно. Если меня позовут вернуться – не важно через год или через 5 лет – я буду готов.»

Второй пик драфта-2012 провел в НФЛ 9 сезонов, в последних 3 из которых являлся заменой Ламару Джексону в Балтимор Рэйвенс.