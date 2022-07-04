ESPN назвала самых недооцененных игроков каждой команды АФК

назвала самых недооцененных игроков каждой команды . Авторы списка отмечают, что под термином недооцененный могут быть как хорошие игроки, оцениваемые общественным мнением как средние, так и супер полезные игроки, которые не оцениваются наравне со звездами, хотя заслуживают это.

Восточный дивизион АФК

: Девин Синглтари, RB

: Туа Таговайлоа, QB

: Кендрик Борн, WR

: Карл Лоусон, Edge

Северный дивизион АФК

: Чак Кларк, S

: Эли Эппл, CB

: Донован Пиплз-Джонс, WR

: Леви Уоллес, CB

Южный дивизион АФК

: Дэвис Миллс, QB

: Майкл Питтман, WR

: Кристиан Кирк, WR

: Денико Аутри, DL

Западный дивизион АФК

: Тим Патрик, WR

: Фабиан Моро, TE

: Ник Болтон, LB

: Мэтт Файлер, G