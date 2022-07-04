ESPN назвала самых недооцененных игроков каждой команды АФК

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ESPN назвала самых недооцененных игроков каждой команды НФЛ. Авторы списка отмечают, что под термином недооцененный могут быть как хорошие игроки, оцениваемые общественным мнением как средние, так и супер полезные игроки, которые не оцениваются наравне со звездами, хотя заслуживают это.

 

Восточный дивизион АФК

Баффало: Девин Синглтари, RB

Майами: Туа Таговайлоа, QB

Нью-Ингленд: Кендрик Борн, WR

Нью-Йорк Джетс: Карл Лоусон, Edge

Северный дивизион АФК

Балтимор: Чак Кларк, S

Цинциннати: Эли Эппл, CB

Кливленд: Донован Пиплз-Джонс, WR

Питтсбург: Леви Уоллес, CB

Южный дивизион АФК

Хьюстон: Дэвис Миллс, QB

Индианаполис: Майкл Питтман, WR

Джексонвиль: Кристиан Кирк, WR

Теннесси: Денико Аутри, DL

Западный дивизион АФК

Денвер: Тим Патрик, WR

Лас-Вегас: Фабиан Моро, TE

Канзас-Сити: Ник Болтон, LB

Лос-Анджелес Чарджерс: Мэтт Файлер, G

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