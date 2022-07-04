ESPN назвала самых недооцененных игроков каждой команды АФК

ESPN назвала самых недооцененных игроков каждой команды НФЛ. Авторы списка отмечают, что под термином недооцененный могут быть как хорошие игроки, оцениваемые общественным мнением как средние, так и супер полезные игроки, которые не оцениваются наравне со звездами, хотя заслуживают это.
Восточный дивизион АФК
Баффало: Девин Синглтари, RB
Майами: Туа Таговайлоа, QB
Нью-Ингленд: Кендрик Борн, WR
Нью-Йорк Джетс: Карл Лоусон, Edge
Северный дивизион АФК
Балтимор: Чак Кларк, S
Цинциннати: Эли Эппл, CB
Кливленд: Донован Пиплз-Джонс, WR
Питтсбург: Леви Уоллес, CB
Южный дивизион АФК
Хьюстон: Дэвис Миллс, QB
Индианаполис: Майкл Питтман, WR
Джексонвиль: Кристиан Кирк, WR
Теннесси: Денико Аутри, DL
Западный дивизион АФК
Денвер: Тим Патрик, WR
Лас-Вегас: Фабиан Моро, TE
Канзас-Сити: Ник Болтон, LB
Лос-Анджелес Чарджерс: Мэтт Файлер, G
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