Драфт НФЛ-2022 – итоги третьего дня

В третий день драфта состоялся выбор игроков с четвертого по седьмой раунды. На этих этапах были выбраны имена, которые знакомы только узкому кругу специалистов и болельщикам тех команд, которых эти футболисты представляют. Случается так, что некоторым из них так и не придется провести ни одного матча на профессиональном уровне. Очень многое зависит от самих игроков. Тут, как в старой поговорке, нужны упорство и труд, чего мы и пожелаем всем без исключения футболистам, выбранным на драфте NFL 2022.
Итоги четвертого раунда
- «Тампа-Бэй. Баккэнирс» — Кейд Оттон, TE («Вашингтон Хаскис»)
- «Хьюстон Тексанс» — Дэмиен Пирс, RB («Флорида»)
- «Кливленд Браунс» — Перрион Уинфри, DT («Оклахома Сунерс»)
- «Сиэтл Сихокс» — Коби Брайант, CB («Цинциннати Беаркэтс»)
- «Балтимор Рэйвенс» — Дэниел Фаалил, OT («Университет Миннесоты»)
- «Нью-Йорк Джетс» — Макс Митчелл, OT («Луизиана»)
- «Нью-Йорк Джайнтс» — Дэниэл Беллинджер, TE («Сан-Диего Стэйт Ацтекс»)
- «Вашингтон Коммандерс» — Перси Батлер, S («Луизиана»)
- «Нью-Йорк Джайнтс» — Дейн Белтон, S («Айова Стэйт Сайклонс»)
- «Денвер Бронкос» — Дамерри Матис, CB («Питтсбург Пантерс»)
- «Денвер Бронкос» — Эйома Эвазурике, DE («Айова Стэйт Сайклонс»)
- «Нью-Йорк Джетс» — Майкл Клемонс, DE («Тексас Эй-н-Эм Эггис»)
- «Миннесота Викингс» — Акайлеб Эввнс, CB («Миссури»)
- «Балтимор Рэйвенс» — Джейлен Армур-Дэвис, CB («Алабама Кримсон Тайд»)
- «Каролина Пантерс» — Брендон Смит, LB («Пенсильвания Стейт Ниттани Лайонс»)
- «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Джек Джоунс, CB («Аризона Стэйт»)
- «Лас-Вегас Рейдерс» — Замир Уайт, RB («Джорджия Бульдогс»)
- «Лос-Анджелес Чарджерс» — Айзея Спиллер, RB («Тексас Эй-н-Эм Эггис»)
- «Кливленд Браунс» — Кейд Йорк, K (LSU Tigers)
- «Майами Долфинс» — Эрик Эзуканма, WR («Тексас Стэйт»)
- «Лас-Вегас Рейдерс» — Нейл Фаррел-младший, DT (LSU Tigers)
- «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Пьер Стронг-младший, RB («Южная Дакота Стэйт»)
- «Балтимор Рэйвенс» — Чарли Колар, TE («Айова Стэйт Сайклонс»)
- «Даллас Ковбойс» — Джейк Фергюсон, TE («Висконсин»)
- «Балтимор Рэйвенс» — Джордан Стаут, P («Пенсильвания Стейт Ниттани Лайонс»)
- «Теннесси Тайтенс» — Хассан Хаскинс, RB («Мичиган Вулверинс»)
- «Грин-Бэй Пэкерс» — Ромео Добс, WR («Невада»)
- «Тампа-Бэй. Баккэнирс» — Джейк Камарда, P («Джорджия Бульдогс»)
- «Сан-Франциско 49-е» — Спенсер Берфорд, OT (UTSA Roadrunners)
- «Канзас-Сити Чифс» — Джошуа Уильямс, RB («Фейетвилл»)
- «Цинциннати Бенгалс» — Корделл Волсон, OT («Северная Дакота Стэйт Бизон»)
- «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Бейли Запп, QB («Западный Кентукки»)
- «Питтсбург Стилерс» — Келвин Остин III, WR («Мемфис Тайгерс»)
- «Балтимор Рэйвенс» — Айзея Лайкли, TE («Костал Каролина»)
- «Грин-Бэй Пэкерс» — Зак Том, OT («Уэйк Форест»)
- «Балтимор Рэйвенс» — Демерион Уильямс, CB («Хьюстон Кугарс»)
- «Лос-Анджелес Рэмс» — Декоби Дюрант, CB («Южная Каролина Стэйт»)
- «Теннесси Тайтанс» — Чигозьем Оконкво, TE («Мэриленд Атлетикс»)
Итоги пятого раунда
- «Вашингтон Коммандерс» — Сэм Хоуэлл, QB («Северная Каролина»)
- «Канзас-Сити Чифс» — Дэриан Кинард, G («Кентукки Уайлдкэтс»)
- «Нью-Йорк Джайнтс» — Мика Макфэдден, LB («Индиана)
- «Нью-Йорк Джайнтс» — Ди Джей Дэвидсон, DT («Аризона Стэйт»)
- «Баффало Биллс» — Халил Шакир, WR («Бойс Стэйт»)
- «Вашингтон Коммандерс» — Коул Тернер, TE («Невада»)
- «Хьюстон Тексанс» — Томас Букер, DT («Стэнфорд»)
- «Атланта Фэлконс» — Тайлер Олгейер, RB (BYU)
- «Денвер Бронкос» — Делларин Тернер-Йелль, S («Оклахома Сунерс»)
- «Сиэтл Сихокс» — Тарик Вулен, CB («Тексас-Сан-Антонио»)
- «Джэксонвилл Джагуарс» — Снуп Коннер, RB («Оле Мисс»)
- «Даллас Ковбойс» — Мэтт Валецко, OT («Северная Дакота Стэйт Бизон»)
- «Кливленд Браунс» — Джером Форд, RB («Цинциннати»)
- «Тампа-Бэй. Баккэнирс» — Зайон Макколум, CB («Сэм Хьюстон Стэйт»)
- «Сиэтл Сихокс» — Тайрик Смит, DE («Огайо Стэйт»)
- «Индианаполис Кольтс» — Эрик Джонсон, DT («Миссури Стэйт»)
- «Лос-Анджелес Чарджерс» — Отито Огбониа, DT (UCLA Bruins)
- «Нью-Орлеан Сэйнтс» — Д’Марко Джексон, DB («Аппалачиан Стэйт»)
- «Денвер Бронкос» — Монтрелл Вашингтон, WR («Сэмфорд»)
- «Теннесси Тайтанс» — Кайл Филлипс, WR (UCLA Bruins)
- «Лос-Анджелес Рэмс» — Кайрен Уильямс, RB («Нотр-Дам Файтинг Айриш»)
- «Миннесота Викингс» — Эсези Отомево, DE («Миннесота»)
- «Цинциннати Бенгалс» — Тайсен Андерсон, C («Толедо»)
- «Даллас Ковбойс» — Дарон Блэнд, CB («Фресно Стэйт»)
- «Чикаго Беарс» — Брэкстон Джонс, ОТ («Южная Юта»)
- «Миннесота Викингс» — Тай Чендлер, RB («Северная Каролина»)
- «Хьюстон Тексанс» — Тиган Киториано, TE («Орегон Стэйт»)
- «Денвер Бронкос» — Люк Ваттенберг, С («Вашингтон»)
- «Сан-Франциско 49-е» — Сэмюэл Вомак, CB («Толедо»)
- «Нью-Йорк Джайнтс» — Маркус Маккетан, OG («Северная Каролина»)
- «Чикаго Беарс» — Доминик Робинсон, LB («Майами Юнивесити»)
- «Лас-Вегас Рейдерс» — Мэтью Батлер, DT («Теннесси Волантирс»)
- «Даллас Ковбойс» — Дамон Кларк, LB (LSU Tigers)
- «Детройт Лайонс» — Джеймс Митчелл, TE («Вирджиния Тек»)
- «Даллас Ковбойс» — Джон Риджуэй, DT («Арканзас Рэйзорбекс»)
- «Грин-Бэй Пэкерс» — Кингсли Энагбаре, DL («Южная Каролина»)
Итоги шестого раунда
- «Баффало Биллс» — Мэтт Арайза, P («Сан-Диего Стэйт»)
- «Филадельфия Иглс» — Кайрон Джонсон, LB («Канзас»)
- «Нью-Йорк Джайнтс» — Дэрриан Биверс, LB («Цинциннати»)
- «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Кевин Харрис, RB («Южная Каролина»)
- «Миннесота Викингс» — Ведериан Лоу, OT («Иллинойс»)
- «Баффало Биллс» — Кристиан Бенфорд, CB («Вилланова»)
- «Чикаго Беарс» — Закари Томас, G («Сан-Диего Стэйт»)
- «Сан-Франциско 49-е» — Ник Закель, OT («Фордэм»)
- «Детройт Лайонс» — Малькольм Родригес, LB («Оклахома Стэйт»)
- «Каролина Пантерс» — Амаре Барно. ED («Вирджиния Тек»)
- «Атланта Фэлконс» — Джастин Шаффер, G («Джорджия Бульдогс»)
- «Миннесота Викингс» — Джален Нейлор, WR («Мичиган Стэйт»)
- «Индианаполис Кольтс» — Эндрю Оглетри,TE («Янгстаун Стэйт»)
- «Даллас Ковбойс» — Девин Харпер, LB («Оклахома Стэйт»)
- «Нью-Орлеан Сэйнтс» — Джордан Джексон, DT («Эйр Форс»)
- «Лос-Анджелес Чарджерс» — Джамари Сальер, G («Джорджия Бульдогс»)
- «Балтимор Рэйвенс» — Тайлер Бэди, RB («Миссури»)
- «Джэксонвилл Джагуарс» — Грегори Джуниор, CB («Уашита Баптист»)
- «Филадельфия Иглс» — Грант Калькатерра, TE (SMU Mustangs)
- «Каролина Пантерс» — Кейд Мэйс, G («Теннесси Волантирс»)
- «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Сэм Робертс, DT (Northwest Missouri State)
- «Аризона Кардиналс» — Кионтей Ингрэм, RB («USC Trojans»)
- «Кливленд Браунс» — Майкл Вудс II, WR («Оклахома Стэйт»)
- «Чикаго Беарс» — Трестан Эбнер, RB («Бэйлор Юнивесити Атлетикс»)
- «Теннесси Тайтанс» — Тео Джексон, CB («Теннесси Волантирс»)
- «Хьюстон Тексанс» — Остин Декулус, OL (LSU Tigers)
- «Денвер Бронкос» — Мэтт Хеннингсен, DT («Висконсин Бэджерс»)
- «Чикаго Беарс» — Дуг Крамер, G («Иллинойс»)
- «Питтсбург Стилерс» — Коннор Хейворд, TE («Мичиган Стэйт»)
- «Баффало Биллс» — Люк Тенута, OT («Вирджиния Тек»)
- «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Чейзен Хайнс, C (LSU Tigers)
- «Лос-Анджелес Рэмс» — Квентин Лейк, C (UCLA Bruins)
- «Лос-Анджелес Рэмс» — Дерион Кендрик, CB («Джорджия Бульдогс»)
- «Атланта Фэлконс» — Джон Фитцпатрик, TE («Джорджия Бульдогс»)
- «Лос-Анджелес Чарджерс» — Джа’Сир Тейлор, CB («Уэйк Форест»)
- «Аризона Кардиналс» — Лецитус Смит, G («Вирджиния Тек»)
- «Индианаполис Кольтс» — Кертис Брукс, DT («Цинциннати»)
- «Детройт Лайонс» — Джеймс Хьюстон, ED («Джексон Стэйт»)
- «Тампа-Бэй. Баккэнирс» — Ко Кифт, TE («Миннесота»)
- «Теннесси Тайтенс» — Шанс Кэмпбелл, LB («Оле Мисс»)
- «Сан-Франциско 49-е» — Калия Дэвис, DT («Сентрал Флорида»)
- «Сан-Франциско 49-е» — Тарик Кастро-Филдс, CB («Пенсильвания Стейт Ниттани Лайонс»)
Итоги седьмого раунда
- «Джэксонвилл Джагуарс» — Монтарик Браун, CB («Арканзас Стэйт»)
- «Кливленд Браунс» — Айзея Томас, DE («Оклахома»)
- «Майами Долфинс» — Кэмерон Гуд, DE («Калифорния»)
- «Питтсбург Стилерс» — Марк Робинсон, LB («Оле Мисс»)
- «Чикаго Беарс» — Дж’Атайр Картер, G (Southern)
- «Миннесота Викингс» — Ник Мьюз, TE («Южная Каролина»)
- «Грин-Бэй Пэкерс» — Тарик Карпентер, LB («Джорджия Тек»)
- «Сиэтл Сихокс» — Бо Мелтон, WR («Руджерс»)
- «Вашингтон Коммандерс» — Крис Пол, G («Тулса Голден Харрикейн»)
- «Баффало Биллс» — Бэйлон Спектор, LB («Клемсон Тайгерс»)
- «Денвер Бронкос» — Фалон Хикс, CB («Висконсин Бэджерс»)
- «Сиэтл Сихокс» — Дареке Янг, WR («Ленуар-Райн»)
- «Грин-Бэй Пэкерс» — Джонатан Форд, DT («Майами Юнивесити»)
- «Лос-Анджелес Рэмс» — Дэниел Харди, LB («Монтана Стэйт Бобкэтс»)
- «Лос-Анджелес Чарджерс» — Дин Леонард, CB («Оле Мисс»)
- «Детройт Лайонс» — Чейз Лукас, CB («Аризона Стэйт»)
- «Лас-Вегас Рейдерс» — Тайер Манфорд, OT («Огайо Стэйт»)
- «Индианаполис Кольтс» — Родни Томас, S («Йелль»)
- «Вашингтон Коммандерс» — Кристиан Холмс, CB («Оклахома Стэйт»)
- «Питтсбург Стилерс» — Крис Оладокун, QB («Южная Дакота Стэйт»)
- «Каролина Пантерс» — Калон Барнс, CB («Бэйлор Юнивесити Атлетикс»)
- «Канзас-Сити Чифс» — Джейлен Уотсон, CB («Вашингтон Стэйт»)
- «Аризона Кардиналс» — Кристиан Мэтью, CB («Валдоста Стэйт»)
- «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Эндрю Штубер, G («Мичиган Стэйт»)
- «Кливленд Браунс» — Доусон Дитон, C («Тексас Тек»)
- «Майами Долфинс» — Скайлар Томпсон, QB («Канзас Стэйт»)
- «Тампа-Бэй. Баккэнирс» — Андре Энтони, DE (LSU Tigers)
- «Грин-Бэй Пэкерс» — Рашид Уокер, ОТ («Пенн Стэйт»)
- «Лас-Вегас Рейдерс» — Бриттен Браун, RB (UCLA Bruins)
- «Канзас-Сити Чифс» — Айзея Пачеко, RB («Рутжерс»)
- «Цинциннати Бенгалс» — Джеффри Гантер, DE («Коастал Каролина»)
- «Лос-Анджелес Рэмс» — Расс Уайст, S («Канзас Стэйт»)
- «Чикаго Беарс» — Элайджа Хикс, S («Калифорния»)
- «Чикаго Беарс» — Трентон Гилл, P («Северная Каролина Стэйт»)
- «Аризона Кардиналс» — Джесси Лукета, LB («Пенн Стэйт»)
- «Аризона Кардиналс» — Маркиз Хейс, G («Оклахома»)
- «Грин-Бэй Пэкерс» — Самори Туре, WR («Небраска»)
- «Канзас-Сити Чифс» — Нази Джонсон, S («Маршалл»)
- «Лос-Анджелес Чарджерс» — Зандер Хорват, FB («Пердью Бойлермейкерс»)
- «Лос-Анджелес Рэмс» — Эй Джей Аркури, OT («Мичиган Стэйт»)
- «Сан-Франциско 49-е» — Брок Парди, QB («Айова Стэйт»)
Драфт НФЛ-2022 – итоги первого раунда