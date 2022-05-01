Драфт НФЛ-2022 – итоги третьего дня

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В третий день драфта состоялся выбор игроков с четвертого по седьмой раунды. На этих этапах были выбраны имена, которые знакомы только узкому кругу специалистов и болельщикам тех команд, которых эти футболисты представляют. Случается так, что некоторым из них так и не придется провести ни одного матча на профессиональном уровне. Очень многое зависит от самих игроков. Тут, как в старой поговорке, нужны упорство и труд, чего мы и пожелаем всем без исключения футболистам, выбранным на драфте NFL 2022.

Итоги четвертого раунда

  1. «Тампа-Бэй. Баккэнирс» — Кейд Оттон, TE («Вашингтон Хаскис»)
  2. «Хьюстон Тексанс» — Дэмиен Пирс, RB («Флорида»)
  3. «Кливленд Браунс» — Перрион Уинфри, DT («Оклахома Сунерс»)
  4. «Сиэтл Сихокс» — Коби Брайант, CB («Цинциннати Беаркэтс»)
  5. «Балтимор Рэйвенс» — Дэниел Фаалил, OT («Университет Миннесоты»)
  6. «Нью-Йорк Джетс» — Макс Митчелл, OT («Луизиана»)
  7. «Нью-Йорк Джайнтс» — Дэниэл Беллинджер, TE («Сан-Диего Стэйт Ацтекс»)
  8. «Вашингтон Коммандерс» — Перси Батлер, S («Луизиана»)
  9. «Нью-Йорк Джайнтс» — Дейн Белтон, S («Айова Стэйт Сайклонс»)
  10. «Денвер Бронкос» — Дамерри Матис, CB («Питтсбург Пантерс»)
  11. «Денвер Бронкос» — Эйома Эвазурике, DE («Айова Стэйт Сайклонс»)
  12. «Нью-Йорк Джетс» — Майкл Клемонс, DE («Тексас Эй-н-Эм Эггис»)
  13. «Миннесота Викингс» — Акайлеб Эввнс, CB («Миссури»)
  14. «Балтимор Рэйвенс» — Джейлен Армур-Дэвис, CB («Алабама Кримсон Тайд»)
  15. «Каролина Пантерс» — Брендон Смит, LB («Пенсильвания Стейт Ниттани Лайонс»)
  16. «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Джек Джоунс, CB («Аризона Стэйт»)
  17. «Лас-Вегас Рейдерс» — Замир Уайт, RB («Джорджия Бульдогс»)
  18. «Лос-Анджелес Чарджерс» — Айзея Спиллер, RB («Тексас Эй-н-Эм Эггис»)
  19. «Кливленд Браунс» — Кейд Йорк, K (LSU Tigers)
  20. «Майами Долфинс» — Эрик Эзуканма, WR («Тексас Стэйт»)
  21. «Лас-Вегас Рейдерс» — Нейл Фаррел-младший, DT (LSU Tigers)
  22. «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Пьер Стронг-младший, RB («Южная Дакота Стэйт»)
  23. «Балтимор Рэйвенс» — Чарли Колар, TE («Айова Стэйт Сайклонс»)
  24. «Даллас Ковбойс» — Джейк Фергюсон, TE («Висконсин»)
  25. «Балтимор Рэйвенс» — Джордан Стаут, P («Пенсильвания Стейт Ниттани Лайонс»)
  26. «Теннесси Тайтенс» — Хассан Хаскинс, RB («Мичиган Вулверинс»)
  27. «Грин-Бэй Пэкерс» — Ромео Добс, WR («Невада»)
  28. «Тампа-Бэй. Баккэнирс» — Джейк Камарда, P («Джорджия Бульдогс»)
  29. «Сан-Франциско 49-е» — Спенсер Берфорд, OT (UTSA Roadrunners)
  30. «Канзас-Сити Чифс» — Джошуа Уильямс, RB («Фейетвилл»)
  31. «Цинциннати Бенгалс» — Корделл Волсон, OT («Северная Дакота Стэйт Бизон»)
  32. «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Бейли Запп, QB («Западный Кентукки»)
  33. «Питтсбург Стилерс» — Келвин Остин III, WR («Мемфис Тайгерс»)
  34. «Балтимор Рэйвенс» — Айзея Лайкли, TE («Костал Каролина»)
  35. «Грин-Бэй Пэкерс» — Зак Том, OT («Уэйк Форест»)
  36. «Балтимор Рэйвенс» — Демерион Уильямс, CB («Хьюстон Кугарс»)
  37. «Лос-Анджелес Рэмс» — Декоби Дюрант, CB («Южная Каролина Стэйт»)
  38. «Теннесси Тайтанс» — Чигозьем Оконкво, TE («Мэриленд Атлетикс»)

Итоги пятого раунда

  1. «Вашингтон Коммандерс» — Сэм Хоуэлл, QB («Северная Каролина»)
  2. «Канзас-Сити Чифс» — Дэриан Кинард, G («Кентукки Уайлдкэтс»)
  3. «Нью-Йорк Джайнтс» — Мика Макфэдден, LB («Индиана)
  4. «Нью-Йорк Джайнтс» — Ди Джей Дэвидсон, DT («Аризона Стэйт»)
  5. «Баффало Биллс» — Халил Шакир, WR («Бойс Стэйт»)
  6. «Вашингтон Коммандерс» — Коул Тернер, TE («Невада»)
  7. «Хьюстон Тексанс» — Томас Букер, DT («Стэнфорд»)
  8. «Атланта Фэлконс» — Тайлер Олгейер, RB (BYU)
  9. «Денвер Бронкос» — Делларин Тернер-Йелль, S («Оклахома Сунерс»)
  10. «Сиэтл Сихокс» — Тарик Вулен, CB («Тексас-Сан-Антонио»)
  11. «Джэксонвилл Джагуарс» — Снуп Коннер, RB («Оле Мисс»)
  12. «Даллас Ковбойс» — Мэтт Валецко, OT («Северная Дакота Стэйт Бизон»)
  13. «Кливленд Браунс» — Джером Форд, RB («Цинциннати»)
  14. «Тампа-Бэй. Баккэнирс» — Зайон Макколум, CB («Сэм Хьюстон Стэйт»)
  15. «Сиэтл Сихокс» — Тайрик Смит, DE («Огайо Стэйт»)
  16. «Индианаполис Кольтс» — Эрик Джонсон, DT («Миссури Стэйт»)
  17. «Лос-Анджелес Чарджерс» — Отито Огбониа, DT (UCLA Bruins)
  18. «Нью-Орлеан Сэйнтс» — Д’Марко Джексон, DB («Аппалачиан Стэйт»)
  19. «Денвер Бронкос» — Монтрелл Вашингтон, WR («Сэмфорд»)
  20. «Теннесси Тайтанс» — Кайл Филлипс, WR (UCLA Bruins)
  21. «Лос-Анджелес Рэмс» — Кайрен Уильямс, RB («Нотр-Дам Файтинг Айриш»)
  22. «Миннесота Викингс» — Эсези Отомево, DE («Миннесота»)
  23. «Цинциннати Бенгалс» — Тайсен Андерсон, C («Толедо»)
  24. «Даллас Ковбойс» — Дарон Блэнд, CB («Фресно Стэйт»)
  25. «Чикаго Беарс» — Брэкстон Джонс, ОТ («Южная Юта»)
  26. «Миннесота Викингс» — Тай Чендлер, RB («Северная Каролина»)
  27. «Хьюстон Тексанс» — Тиган Киториано, TE («Орегон Стэйт»)
  28. «Денвер Бронкос» — Люк Ваттенберг, С («Вашингтон»)
  29. «Сан-Франциско 49-е» — Сэмюэл Вомак, CB («Толедо»)
  30. «Нью-Йорк Джайнтс» — Маркус Маккетан, OG («Северная Каролина»)
  31. «Чикаго Беарс» — Доминик Робинсон, LB («Майами Юнивесити»)
  32. «Лас-Вегас Рейдерс» — Мэтью Батлер, DT («Теннесси Волантирс»)
  33. «Даллас Ковбойс» — Дамон Кларк, LB (LSU Tigers)
  34. «Детройт Лайонс» — Джеймс Митчелл, TE («Вирджиния Тек»)
  35. «Даллас Ковбойс» — Джон Риджуэй, DT («Арканзас Рэйзорбекс»)
  36. «Грин-Бэй Пэкерс» — Кингсли Энагбаре, DL («Южная Каролина»)

Итоги шестого раунда

  1. «Баффало Биллс» — Мэтт Арайза, P («Сан-Диего Стэйт»)
  2. «Филадельфия Иглс» — Кайрон Джонсон, LB («Канзас»)
  3. «Нью-Йорк Джайнтс» — Дэрриан Биверс, LB («Цинциннати»)
  4. «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Кевин Харрис, RB («Южная Каролина»)
  5. «Миннесота Викингс» — Ведериан Лоу, OT («Иллинойс»)
  6. «Баффало Биллс» — Кристиан Бенфорд, CB («Вилланова»)
  7. «Чикаго Беарс» — Закари Томас, G («Сан-Диего Стэйт»)
  8. «Сан-Франциско 49-е» — Ник Закель, OT («Фордэм»)
  9. «Детройт Лайонс» — Малькольм Родригес, LB («Оклахома Стэйт»)
  10. «Каролина Пантерс» — Амаре Барно. ED («Вирджиния Тек»)
  11. «Атланта Фэлконс» — Джастин Шаффер, G («Джорджия Бульдогс»)
  12. «Миннесота Викингс» — Джален Нейлор, WR («Мичиган Стэйт»)
  13. «Индианаполис Кольтс» — Эндрю Оглетри,TE («Янгстаун Стэйт»)
  14. «Даллас Ковбойс» — Девин Харпер, LB («Оклахома Стэйт»)
  15. «Нью-Орлеан Сэйнтс» — Джордан Джексон, DT («Эйр Форс»)
  16. «Лос-Анджелес Чарджерс» — Джамари Сальер, G («Джорджия Бульдогс»)
  17. «Балтимор Рэйвенс» — Тайлер Бэди, RB («Миссури»)
  18. «Джэксонвилл Джагуарс» — Грегори Джуниор, CB («Уашита Баптист»)
  19. «Филадельфия Иглс» — Грант Калькатерра, TE (SMU Mustangs)
  20. «Каролина Пантерс» — Кейд Мэйс, G («Теннесси Волантирс»)
  21. «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Сэм Робертс, DT (Northwest Missouri State)
  22. «Аризона Кардиналс» — Кионтей Ингрэм, RB («USC Trojans»)
  23. «Кливленд Браунс» — Майкл Вудс II, WR («Оклахома Стэйт»)
  24. «Чикаго Беарс» — Трестан Эбнер, RB («Бэйлор Юнивесити Атлетикс»)
  25. «Теннесси Тайтанс» — Тео Джексон, CB («Теннесси Волантирс»)
  26. «Хьюстон Тексанс» — Остин Декулус, OL (LSU Tigers)
  27. «Денвер Бронкос» — Мэтт Хеннингсен, DT («Висконсин Бэджерс»)
  28. «Чикаго Беарс» — Дуг Крамер, G («Иллинойс»)
  29. «Питтсбург Стилерс» — Коннор Хейворд, TE («Мичиган Стэйт»)
  30. «Баффало Биллс» — Люк Тенута, OT («Вирджиния Тек»)
  31. «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Чейзен Хайнс, C (LSU Tigers)
  32. «Лос-Анджелес Рэмс» — Квентин Лейк, C (UCLA Bruins)
  33. «Лос-Анджелес Рэмс» — Дерион Кендрик, CB («Джорджия Бульдогс»)
  34. «Атланта Фэлконс» — Джон Фитцпатрик, TE («Джорджия Бульдогс»)
  35. «Лос-Анджелес Чарджерс» — Джа’Сир Тейлор, CB («Уэйк Форест»)
  36. «Аризона Кардиналс» — Лецитус Смит, G («Вирджиния Тек»)
  37. «Индианаполис Кольтс» — Кертис Брукс, DT («Цинциннати»)
  38. «Детройт Лайонс» — Джеймс Хьюстон, ED («Джексон Стэйт»)
  39. «Тампа-Бэй. Баккэнирс» — Ко Кифт, TE («Миннесота»)
  40. «Теннесси Тайтенс» — Шанс Кэмпбелл, LB («Оле Мисс»)
  41. «Сан-Франциско 49-е» — Калия Дэвис, DT («Сентрал Флорида»)
  42. «Сан-Франциско 49-е» — Тарик Кастро-Филдс, CB («Пенсильвания Стейт Ниттани Лайонс»)

Итоги седьмого раунда

  1. «Джэксонвилл Джагуарс» — Монтарик Браун, CB («Арканзас Стэйт»)
  2. «Кливленд Браунс» — Айзея Томас, DE («Оклахома»)
  3. «Майами Долфинс» — Кэмерон Гуд, DE («Калифорния»)
  4. «Питтсбург Стилерс» — Марк Робинсон, LB («Оле Мисс»)
  5. «Чикаго Беарс» — Дж’Атайр Картер, G (Southern)
  6. «Миннесота Викингс» — Ник Мьюз, TE («Южная Каролина»)
  7. «Грин-Бэй Пэкерс» — Тарик Карпентер, LB («Джорджия Тек»)
  8. «Сиэтл Сихокс» — Бо Мелтон, WR («Руджерс»)
  9. «Вашингтон Коммандерс» — Крис Пол, G («Тулса Голден Харрикейн»)
  10. «Баффало Биллс» — Бэйлон Спектор, LB («Клемсон Тайгерс»)
  11. «Денвер Бронкос» — Фалон Хикс, CB («Висконсин Бэджерс»)
  12. «Сиэтл Сихокс» — Дареке Янг, WR («Ленуар-Райн»)
  13. «Грин-Бэй Пэкерс» — Джонатан Форд, DT («Майами Юнивесити»)
  14. «Лос-Анджелес Рэмс» — Дэниел Харди, LB («Монтана Стэйт Бобкэтс»)
  15. «Лос-Анджелес Чарджерс» — Дин Леонард, CB («Оле Мисс»)
  16. «Детройт Лайонс» — Чейз Лукас, CB («Аризона Стэйт»)
  17. «Лас-Вегас Рейдерс» — Тайер Манфорд, OT («Огайо Стэйт»)
  18. «Индианаполис Кольтс» — Родни Томас, S («Йелль»)
  19. «Вашингтон Коммандерс» — Кристиан Холмс, CB («Оклахома Стэйт»)
  20. «Питтсбург Стилерс» — Крис Оладокун, QB («Южная Дакота Стэйт»)
  21. «Каролина Пантерс» — Калон Барнс, CB («Бэйлор Юнивесити Атлетикс»)
  22. «Канзас-Сити Чифс» — Джейлен Уотсон, CB («Вашингтон Стэйт»)
  23. «Аризона Кардиналс» — Кристиан Мэтью, CB («Валдоста Стэйт»)
  24. «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Эндрю Штубер, G («Мичиган Стэйт»)
  25. «Кливленд Браунс» — Доусон Дитон, C («Тексас Тек»)
  26. «Майами Долфинс» — Скайлар Томпсон, QB («Канзас Стэйт»)
  27. «Тампа-Бэй. Баккэнирс» — Андре Энтони, DE (LSU Tigers)
  28. «Грин-Бэй Пэкерс» — Рашид Уокер, ОТ («Пенн Стэйт»)
  29. «Лас-Вегас Рейдерс» — Бриттен Браун, RB (UCLA Bruins)
  30. «Канзас-Сити Чифс» — Айзея Пачеко, RB («Рутжерс»)
  31. «Цинциннати Бенгалс» — Джеффри Гантер, DE («Коастал Каролина»)
  32. «Лос-Анджелес Рэмс» — Расс Уайст, S («Канзас Стэйт»)
  33. «Чикаго Беарс» — Элайджа Хикс, S («Калифорния»)
  34. «Чикаго Беарс» — Трентон Гилл, P («Северная Каролина Стэйт»)
  35. «Аризона Кардиналс» — Джесси Лукета, LB («Пенн Стэйт»)
  36. «Аризона Кардиналс» — Маркиз Хейс, G («Оклахома»)
  37. «Грин-Бэй Пэкерс» — Самори Туре, WR («Небраска»)
  38. «Канзас-Сити Чифс» — Нази Джонсон, S («Маршалл»)
  39. «Лос-Анджелес Чарджерс» — Зандер Хорват, FB («Пердью Бойлермейкерс»)
  40. «Лос-Анджелес Рэмс» — Эй Джей Аркури, OT («Мичиган Стэйт»)
  41. «Сан-Франциско 49-е» — Брок Парди, QB («Айова Стэйт»)

Драфт НФЛ-2022 – итоги первого раунда

Драфт НФЛ-2022 – результаты второго дня

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