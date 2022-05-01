Драфт НФЛ-2022 – итоги третьего дня

В третий день драфта состоялся выбор игроков с четвертого по седьмой раунды. На этих этапах были выбраны имена, которые знакомы только узкому кругу специалистов и болельщикам тех команд, которых эти футболисты представляют. Случается так, что некоторым из них так и не придется провести ни одного матча на профессиональном уровне. Очень многое зависит от самих игроков. Тут, как в старой поговорке, нужны упорство и труд, чего мы и пожелаем всем без исключения футболистам, выбранным на драфте NFL 2022.

Итоги четвертого раунда

Итоги пятого раунда

«Вашингтон Коммандерс» — Сэм Хоуэлл, QB («Северная Каролина») «Канзас-Сити Чифс» — Дэриан Кинард, G («Кентукки Уайлдкэтс») «Нью-Йорк Джайнтс» — Мика Макфэдден, LB («Индиана) «Нью-Йорк Джайнтс» — Ди Джей Дэвидсон, DT («Аризона Стэйт») «Баффало Биллс» — Халил Шакир, WR («Бойс Стэйт») «Вашингтон Коммандерс» — Коул Тернер, TE («Невада») «Хьюстон Тексанс» — Томас Букер, DT («Стэнфорд») «Атланта Фэлконс» — Тайлер Олгейер, RB (BYU) «Денвер Бронкос» — Делларин Тернер-Йелль, S («Оклахома Сунерс») «Сиэтл Сихокс» — Тарик Вулен, CB («Тексас-Сан-Антонио») «Джэксонвилл Джагуарс» — Снуп Коннер, RB («Оле Мисс») «Даллас Ковбойс» — Мэтт Валецко, OT («Северная Дакота Стэйт Бизон») «Кливленд Браунс» — Джером Форд, RB («Цинциннати») «Тампа-Бэй. Баккэнирс» — Зайон Макколум, CB («Сэм Хьюстон Стэйт») «Сиэтл Сихокс» — Тайрик Смит, DE («Огайо Стэйт») «Индианаполис Кольтс» — Эрик Джонсон, DT («Миссури Стэйт») «Лос-Анджелес Чарджерс» — Отито Огбониа, DT (UCLA Bruins) «Нью-Орлеан Сэйнтс» — Д’Марко Джексон, DB («Аппалачиан Стэйт») «Денвер Бронкос» — Монтрелл Вашингтон, WR («Сэмфорд») «Теннесси Тайтанс» — Кайл Филлипс, WR (UCLA Bruins) «Лос-Анджелес Рэмс» — Кайрен Уильямс, RB («Нотр-Дам Файтинг Айриш») «Миннесота Викингс» — Эсези Отомево, DE («Миннесота») «Цинциннати Бенгалс» — Тайсен Андерсон, C («Толедо») «Даллас Ковбойс» — Дарон Блэнд, CB («Фресно Стэйт») «Чикаго Беарс» — Брэкстон Джонс, ОТ («Южная Юта») «Миннесота Викингс» — Тай Чендлер, RB («Северная Каролина») «Хьюстон Тексанс» — Тиган Киториано, TE («Орегон Стэйт») «Денвер Бронкос» — Люк Ваттенберг, С («Вашингтон») «Сан-Франциско 49-е» — Сэмюэл Вомак, CB («Толедо») «Нью-Йорк Джайнтс» — Маркус Маккетан, OG («Северная Каролина») «Чикаго Беарс» — Доминик Робинсон, LB («Майами Юнивесити») «Лас-Вегас Рейдерс» — Мэтью Батлер, DT («Теннесси Волантирс») «Даллас Ковбойс» — Дамон Кларк, LB (LSU Tigers) «Детройт Лайонс» — Джеймс Митчелл, TE («Вирджиния Тек») «Даллас Ковбойс» — Джон Риджуэй, DT («Арканзас Рэйзорбекс») «Грин-Бэй Пэкерс» — Кингсли Энагбаре, DL («Южная Каролина»)

Итоги шестого раунда

«Баффало Биллс» — Мэтт Арайза, P («Сан-Диего Стэйт») «Филадельфия Иглс» — Кайрон Джонсон, LB («Канзас») «Нью-Йорк Джайнтс» — Дэрриан Биверс, LB («Цинциннати») «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Кевин Харрис, RB («Южная Каролина») «Миннесота Викингс» — Ведериан Лоу, OT («Иллинойс») «Баффало Биллс» — Кристиан Бенфорд, CB («Вилланова») «Чикаго Беарс» — Закари Томас, G («Сан-Диего Стэйт») «Сан-Франциско 49-е» — Ник Закель, OT («Фордэм») «Детройт Лайонс» — Малькольм Родригес, LB («Оклахома Стэйт») «Каролина Пантерс» — Амаре Барно. ED («Вирджиния Тек») «Атланта Фэлконс» — Джастин Шаффер, G («Джорджия Бульдогс») «Миннесота Викингс» — Джален Нейлор, WR («Мичиган Стэйт») «Индианаполис Кольтс» — Эндрю Оглетри,TE («Янгстаун Стэйт») «Даллас Ковбойс» — Девин Харпер, LB («Оклахома Стэйт») «Нью-Орлеан Сэйнтс» — Джордан Джексон, DT («Эйр Форс») «Лос-Анджелес Чарджерс» — Джамари Сальер, G («Джорджия Бульдогс») «Балтимор Рэйвенс» — Тайлер Бэди, RB («Миссури») «Джэксонвилл Джагуарс» — Грегори Джуниор, CB («Уашита Баптист») «Филадельфия Иглс» — Грант Калькатерра, TE (SMU Mustangs) «Каролина Пантерс» — Кейд Мэйс, G («Теннесси Волантирс») «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Сэм Робертс, DT (Northwest Missouri State) «Аризона Кардиналс» — Кионтей Ингрэм, RB («USC Trojans») «Кливленд Браунс» — Майкл Вудс II, WR («Оклахома Стэйт») «Чикаго Беарс» — Трестан Эбнер, RB («Бэйлор Юнивесити Атлетикс») «Теннесси Тайтанс» — Тео Джексон, CB («Теннесси Волантирс») «Хьюстон Тексанс» — Остин Декулус, OL (LSU Tigers) «Денвер Бронкос» — Мэтт Хеннингсен, DT («Висконсин Бэджерс») «Чикаго Беарс» — Дуг Крамер, G («Иллинойс») «Питтсбург Стилерс» — Коннор Хейворд, TE («Мичиган Стэйт») «Баффало Биллс» — Люк Тенута, OT («Вирджиния Тек») «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Чейзен Хайнс, C (LSU Tigers) «Лос-Анджелес Рэмс» — Квентин Лейк, C (UCLA Bruins) «Лос-Анджелес Рэмс» — Дерион Кендрик, CB («Джорджия Бульдогс») «Атланта Фэлконс» — Джон Фитцпатрик, TE («Джорджия Бульдогс») «Лос-Анджелес Чарджерс» — Джа’Сир Тейлор, CB («Уэйк Форест») «Аризона Кардиналс» — Лецитус Смит, G («Вирджиния Тек») «Индианаполис Кольтс» — Кертис Брукс, DT («Цинциннати») «Детройт Лайонс» — Джеймс Хьюстон, ED («Джексон Стэйт») «Тампа-Бэй. Баккэнирс» — Ко Кифт, TE («Миннесота») «Теннесси Тайтенс» — Шанс Кэмпбелл, LB («Оле Мисс») «Сан-Франциско 49-е» — Калия Дэвис, DT («Сентрал Флорида») «Сан-Франциско 49-е» — Тарик Кастро-Филдс, CB («Пенсильвания Стейт Ниттани Лайонс»)

Итоги седьмого раунда

«Джэксонвилл Джагуарс» — Монтарик Браун, CB («Арканзас Стэйт») «Кливленд Браунс» — Айзея Томас, DE («Оклахома») «Майами Долфинс» — Кэмерон Гуд, DE («Калифорния») «Питтсбург Стилерс» — Марк Робинсон, LB («Оле Мисс») «Чикаго Беарс» — Дж’Атайр Картер, G (Southern) «Миннесота Викингс» — Ник Мьюз, TE («Южная Каролина») «Грин-Бэй Пэкерс» — Тарик Карпентер, LB («Джорджия Тек») «Сиэтл Сихокс» — Бо Мелтон, WR («Руджерс») «Вашингтон Коммандерс» — Крис Пол, G («Тулса Голден Харрикейн») «Баффало Биллс» — Бэйлон Спектор, LB («Клемсон Тайгерс») «Денвер Бронкос» — Фалон Хикс, CB («Висконсин Бэджерс») «Сиэтл Сихокс» — Дареке Янг, WR («Ленуар-Райн») «Грин-Бэй Пэкерс» — Джонатан Форд, DT («Майами Юнивесити») «Лос-Анджелес Рэмс» — Дэниел Харди, LB («Монтана Стэйт Бобкэтс») «Лос-Анджелес Чарджерс» — Дин Леонард, CB («Оле Мисс») «Детройт Лайонс» — Чейз Лукас, CB («Аризона Стэйт») «Лас-Вегас Рейдерс» — Тайер Манфорд, OT («Огайо Стэйт») «Индианаполис Кольтс» — Родни Томас, S («Йелль») «Вашингтон Коммандерс» — Кристиан Холмс, CB («Оклахома Стэйт») «Питтсбург Стилерс» — Крис Оладокун, QB («Южная Дакота Стэйт») «Каролина Пантерс» — Калон Барнс, CB («Бэйлор Юнивесити Атлетикс») «Канзас-Сити Чифс» — Джейлен Уотсон, CB («Вашингтон Стэйт») «Аризона Кардиналс» — Кристиан Мэтью, CB («Валдоста Стэйт») «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Эндрю Штубер, G («Мичиган Стэйт») «Кливленд Браунс» — Доусон Дитон, C («Тексас Тек») «Майами Долфинс» — Скайлар Томпсон, QB («Канзас Стэйт») «Тампа-Бэй. Баккэнирс» — Андре Энтони, DE (LSU Tigers) «Грин-Бэй Пэкерс» — Рашид Уокер, ОТ («Пенн Стэйт») «Лас-Вегас Рейдерс» — Бриттен Браун, RB (UCLA Bruins) «Канзас-Сити Чифс» — Айзея Пачеко, RB («Рутжерс») «Цинциннати Бенгалс» — Джеффри Гантер, DE («Коастал Каролина») «Лос-Анджелес Рэмс» — Расс Уайст, S («Канзас Стэйт») «Чикаго Беарс» — Элайджа Хикс, S («Калифорния») «Чикаго Беарс» — Трентон Гилл, P («Северная Каролина Стэйт») «Аризона Кардиналс» — Джесси Лукета, LB («Пенн Стэйт») «Аризона Кардиналс» — Маркиз Хейс, G («Оклахома») «Грин-Бэй Пэкерс» — Самори Туре, WR («Небраска») «Канзас-Сити Чифс» — Нази Джонсон, S («Маршалл») «Лос-Анджелес Чарджерс» — Зандер Хорват, FB («Пердью Бойлермейкерс») «Лос-Анджелес Рэмс» — Эй Джей Аркури, OT («Мичиган Стэйт») «Сан-Франциско 49-е» — Брок Парди, QB («Айова Стэйт»)

Драфт НФЛ-2022 – итоги первого раунда

Драфт НФЛ-2022 – результаты второго дня