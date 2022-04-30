Драфт НФЛ-2022 – результаты второго дня

Второй день драфта всегда интересен тем, что на авансцену выходят ведущие команды Национальной футбольной лиги. Правда, нельзя сказать, что молодые футболисты, которых они выбрали, сразу попадут в стартовый состав. Во всех видах спорта бывает, что выстреливают игроки из второго, третьего раунда и даже не задрафтованные, но случается это редко. Поэтому лидеры НФЛ выбирают игроков на перспективу, а задрафтованные футболисты уже счастливы тем, что попали в ведущие составы чемпионата. Они смогут учиться и будут набираться опыта.
Итоги второго раунда
- «Тампа-Бэй. Баккэнирс» — Логан Холл, DT («Хьюстон Кугарс»)
- «Грин-Бэй Пэкерс» — Кристиан Уотсон, WR («Северная Дакота Стэйт Бизон»)
- «Теннесси Тайтанс» — Роджер Макрири, CB («Оберн Тайгерс»)
- «Нью-Йорк Джетс» — Брис Холл, RB («Айова Стэйт Сайклонс»)
- «Хьюстон Тексанс» — Джелен Питре, S («Бэйлор Бэарс»)
- «Нью-Йорк Джайнтс» — Арнольд Эбикети, ED («Пенсильвания Стейт Ниттани Лайонс»)
- «Чикаго Беарс» — Кайлер Гордон, CB («Вашингтон Хаскис»)
- «Сиэтл Сихокс» — Боуи Мейф, ED («Миннесота Голден Гоферс»)
- «Сиэтл Сихокс» — Кеннет Уокер III, RB («Мичиган Стэйт Спартанс»)
- «Миннесота Викингс» — Эндрю Бут-младший, CB («Клемсон Тайгерс»)
- «Нью-Йорк Джайнтс» — Ван’Дейл Робинсон, WR («Кентукки Уайлдкэтс»)
- «Хьюстон Тексанс» — Джон Метчи III, WR («Алабама Кримсон Тайд»)
- «Балтимор Рэйвенс» — Дэвид Оджабо, ED («Мичиган Вулверинс»)
- «Детройт Лайонс» — Джошуа Паскаль, ED («Кентукки Уайлдкэтс»)
- «Вашингтон Коммандерс» — Фидарьян Матис, DT («Алабама Кримсон Тайд»)
- «Чикаго Беарс» — Жакуэн Брискер, S («Пенсильвания Стейт Ниттани Лайонс»)
- «Нью-Орлеан Сэйнтс» — Алонте Тейлор, CB («Теннесси Волантирс»)
- «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Тикуен Торнтон, WR («Бэйлор Юнивесити Атлетикс»)
- «Филадельфия Иглс» — Кэм Юргенс, C («Небраска Корнхаскерс»)
- «Питтсбург Стилерс» — Джордж Пикенс, WR («Джорджия Бульдогс»)
- «Индианаполис Кольтс» — Алек Пирс, WR («Цинциннати Беаркэтс»)
- «Канзас-Сити Чифс» — Скай Мур, WR («Вестерн Мичиган Бронкос»)
- «Аризона Кардиналс» — Трей Макбрайд, TE («Колорадо Стэйт Рэмс»)
- «Даллас Ковбойс» — Сэм Уильямс, ED («Миссиссиппи Комьюнити Колледж»)
- «Тампа-Бэй. Баккэнирс» — Люк Гедеке, G («Сентрал Мичиган Чиппивос»)
- «Атланта Фэлконс» — Трой Андерсен, LB («Монтана Стэйт Бобкэтс»)
- «Миннесота Викингс» — Эд Ингрэм, G (LSU Tigers)
- «Цинциннати Бенгалс» — Кэм Тейлор-Бритт, CB («Небраска Корнхаскерс»)
- «Сан-Франциско 49-е» — Дрейк Джексон, ED (USC Trojans)
- «Канзас-Сити Чифс» — Брайан Кук, S («Цинциннати Беаркэтс»)
- «Баффало Биллс» — Джеймс Кук, RB («Джорджия Бульдогс»)
- «Денвер Бронкос» — Ник Бонитто, ED («Оклахома Сунерс»)
Итоги третьего раунда
- «Джэксонвилл Джагуарс» — Люк Фортнер, G («Кентукки Уайлдкэтс»)
- «Миннесота Викингс» — Брайан Асамоа, LB («Оклахома Сунерс»)
- «Нью-Йорк Джайнтс» — Джошуа Эзеуду, G («Северная Каролина Тар Хилс»)
- «Кливленд Браунс» — Мартин Эмерсон, CB («Миссиссипи Стэйт Бульдогс»)
- «Теннесси Тайтенс» — Николя Пети-Фрер, OT («Огайо Стэйт Бакайс»)
- «Джэксонвилл Джагуарс» — Чед Мума, LB («Вайоминг Ковбойс»)
- «Чикаго Беарс» — Велус Джонс-младший, WR («Теннесси Волантирс»)
- «Сиэтл Сихокс» — Эбрахам Лукас, OT («Вашингтон Стэйт Кугарс»)
- «Индианаполис Кольтс» — Джелани Вудс, TE («Вирджиния Кавальерс»)
- «Атланта Фэлконс» — Десмонд Риддер, QB («Цинциннати Беаркэтс»)
- «Хьюстон Тексанс» — Кристиан Харрис, LB («Алабама Кримсон Тайд»)
- «Балтимор Рэйвенс» — Тревис Джонс, DT («Коннектикут Хаскис»)
- «Индианаполис Кольтс» — Бернхард Райманн, OT («Сентрал Мичиган Чиппивос»)
- «Кливленд Браунс» — Алекс Райт, ED (UAB Blazers)
- «Лос-Анджелес Чарджерс» — Джей Ти Вудс, S («Бэйлор Юнивесити Атлетикс»)
- «Денвер Бронкос» — Грег Дюлчич, TE (UCLA Bruins)
- «Нью-Йорк Джайнтс» — Кордейл Флотт, CB, (LSU Tigers)
- «Атланта Фэлконс» — Дианджело Мэлоун, ED (Western Kentucky Hilltoppers)
- «Филадельфия Иглс» — Накобе Дин, LB («Джорджия Бульдогс»)
- «Питтсбург Стилерс» — ДеМарвин Леаль, DT («Тексас Эй-н-Эм Эггис»)
- «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Маркус Джоунс, CB («Хьюстон Кугарс»)
- «Теннесси Тайтенс» — Малик Уиллис, QB («Либерти Флеймс»)
- «Аризона Кардиналс» — Кэмерон Томас, ED («Сан-Диего Стэйт Ацтекс»
- «Даллас Ковбойс» — Джелен Толберт, WR («Южная Алабама Ягуарс»)
- «Баффало Биллс» — Террел Бернард, LB (Бэйлор Юнивесити Атлетикс»)
- «Лас-Вегас Райдерс» — Дилан Парэм, G («Мемфис Тайгерс»)
- «Тампа-Бэй. Баккэнирс» — Рашаад Уайт, RB («Аризона Стэйт»)