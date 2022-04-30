Драфт НФЛ-2022 – результаты второго дня

Второй день драфта всегда интересен тем, что на авансцену выходят ведущие команды Национальной футбольной лиги. Правда, нельзя сказать, что молодые футболисты, которых они выбрали, сразу попадут в стартовый состав. Во всех видах спорта бывает, что выстреливают игроки из второго, третьего раунда и даже не задрафтованные, но случается это редко. Поэтому лидеры НФЛ выбирают игроков на перспективу, а задрафтованные футболисты уже счастливы тем, что попали в ведущие составы чемпионата. Они смогут учиться и будут набираться опыта.

Итоги второго раунда

Итоги третьего раунда