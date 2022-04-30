Драфт НФЛ-2022 – результаты второго дня

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Второй день драфта всегда интересен тем, что на авансцену выходят ведущие команды Национальной футбольной лиги. Правда, нельзя сказать, что молодые футболисты, которых они выбрали, сразу попадут в стартовый состав. Во всех видах спорта бывает, что выстреливают игроки из второго, третьего раунда и даже не задрафтованные, но случается это редко. Поэтому лидеры НФЛ выбирают игроков на перспективу, а задрафтованные футболисты уже счастливы тем, что попали в ведущие составы чемпионата. Они смогут учиться и будут набираться опыта.

Итоги второго раунда

  1. «Тампа-Бэй. Баккэнирс» — Логан Холл, DT («Хьюстон Кугарс»)
  2. «Грин-Бэй Пэкерс» — Кристиан Уотсон, WR («Северная Дакота Стэйт Бизон»)
  3. «Теннесси Тайтанс» — Роджер Макрири, CB («Оберн Тайгерс»)
  4. «Нью-Йорк Джетс» — Брис Холл, RB («Айова Стэйт Сайклонс»)
  5. «Хьюстон Тексанс» — Джелен Питре, S («Бэйлор Бэарс»)
  6. «Нью-Йорк Джайнтс» — Арнольд Эбикети, ED («Пенсильвания Стейт Ниттани Лайонс»)
  7. «Чикаго Беарс» — Кайлер Гордон, CB («Вашингтон Хаскис»)
  8. «Сиэтл Сихокс» — Боуи Мейф, ED («Миннесота Голден Гоферс»)
  9. «Сиэтл Сихокс» — Кеннет Уокер III, RB («Мичиган Стэйт Спартанс»)
  10. «Миннесота Викингс» — Эндрю Бут-младший, CB («Клемсон Тайгерс»)
  11. «Нью-Йорк Джайнтс» — Ван’Дейл Робинсон, WR («Кентукки Уайлдкэтс»)
  12. «Хьюстон Тексанс» — Джон Метчи III, WR («Алабама Кримсон Тайд»)
  13. «Балтимор Рэйвенс» — Дэвид Оджабо, ED («Мичиган Вулверинс»)
  14. «Детройт Лайонс» — Джошуа Паскаль, ED («Кентукки Уайлдкэтс»)
  15. «Вашингтон Коммандерс» — Фидарьян Матис, DT («Алабама Кримсон Тайд»)
  16. «Чикаго Беарс» — Жакуэн Брискер, S («Пенсильвания Стейт Ниттани Лайонс»)
  17. «Нью-Орлеан Сэйнтс» — Алонте Тейлор, CB («Теннесси Волантирс»)
  18. «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Тикуен Торнтон, WR («Бэйлор Юнивесити Атлетикс»)
  19. «Филадельфия Иглс» — Кэм Юргенс, C («Небраска Корнхаскерс»)
  20. «Питтсбург Стилерс» — Джордж Пикенс, WR («Джорджия Бульдогс»)
  21. «Индианаполис Кольтс» — Алек Пирс, WR («Цинциннати Беаркэтс»)
  22. «Канзас-Сити Чифс» — Скай Мур, WR («Вестерн Мичиган Бронкос»)
  23. «Аризона Кардиналс» — Трей Макбрайд, TE («Колорадо Стэйт Рэмс»)
  24. «Даллас Ковбойс» — Сэм Уильямс, ED («Миссиссиппи Комьюнити Колледж»)
  25. «Тампа-Бэй. Баккэнирс» — Люк Гедеке, G («Сентрал Мичиган Чиппивос»)
  26. «Атланта Фэлконс» — Трой Андерсен, LB («Монтана Стэйт Бобкэтс»)
  27. «Миннесота Викингс» — Эд Ингрэм, G (LSU Tigers)
  28. «Цинциннати Бенгалс» — Кэм Тейлор-Бритт, CB («Небраска Корнхаскерс»)
  29. «Сан-Франциско 49-е» — Дрейк Джексон, ED (USC Trojans)
  30. «Канзас-Сити Чифс» — Брайан Кук, S («Цинциннати Беаркэтс»)
  31. «Баффало Биллс» — Джеймс Кук, RB («Джорджия Бульдогс»)
  32. «Денвер Бронкос» — Ник Бонитто, ED («Оклахома Сунерс»)

Итоги третьего раунда

  1. «Джэксонвилл Джагуарс» — Люк Фортнер, G («Кентукки Уайлдкэтс»)
  2. «Миннесота Викингс» — Брайан Асамоа, LB («Оклахома Сунерс»)
  3. «Нью-Йорк Джайнтс» — Джошуа Эзеуду, G («Северная Каролина Тар Хилс»)
  4. «Кливленд Браунс» — Мартин Эмерсон, CB («Миссиссипи Стэйт Бульдогс»)
  5. «Теннесси Тайтенс» — Николя Пети-Фрер, OT («Огайо Стэйт Бакайс»)
  6. «Джэксонвилл Джагуарс» — Чед Мума, LB («Вайоминг Ковбойс»)
  7. «Чикаго Беарс» — Велус Джонс-младший, WR («Теннесси Волантирс»)
  8. «Сиэтл Сихокс» — Эбрахам Лукас, OT («Вашингтон Стэйт Кугарс»)
  9. «Индианаполис Кольтс» — Джелани Вудс, TE («Вирджиния Кавальерс»)
  10. «Атланта Фэлконс» — Десмонд Риддер, QB («Цинциннати Беаркэтс»)
  11. «Хьюстон Тексанс» — Кристиан Харрис, LB («Алабама Кримсон Тайд»)
  12. «Балтимор Рэйвенс» — Тревис Джонс, DT («Коннектикут Хаскис»)
  13. «Индианаполис Кольтс» — Бернхард Райманн, OT («Сентрал Мичиган Чиппивос»)
  14. «Кливленд Браунс» — Алекс Райт, ED (UAB Blazers)
  15. «Лос-Анджелес Чарджерс» — Джей Ти Вудс, S («Бэйлор Юнивесити Атлетикс»)
  16. «Денвер Бронкос» — Грег Дюлчич, TE (UCLA Bruins)
  17. «Нью-Йорк Джайнтс» — Кордейл Флотт, CB, (LSU Tigers)
  18. «Атланта Фэлконс» — Дианджело Мэлоун, ED (Western Kentucky Hilltoppers)
  19. «Филадельфия Иглс» — Накобе Дин, LB («Джорджия Бульдогс»)
  20. «Питтсбург Стилерс» — ДеМарвин Леаль, DT («Тексас Эй-н-Эм Эггис»)
  21. «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Маркус Джоунс, CB («Хьюстон Кугарс»)
  22. «Теннесси Тайтенс» — Малик Уиллис, QB («Либерти Флеймс»)
  23. «Аризона Кардиналс» — Кэмерон Томас, ED («Сан-Диего Стэйт Ацтекс»
  24. «Даллас Ковбойс» — Джелен Толберт, WR («Южная Алабама Ягуарс»)
  25. «Баффало Биллс» — Террел Бернард, LB (Бэйлор Юнивесити Атлетикс»)
  26. «Лас-Вегас Райдерс» — Дилан Парэм, G («Мемфис Тайгерс»)
  27. «Тампа-Бэй. Баккэнирс» — Рашаад Уайт, RB («Аризона Стэйт»)

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