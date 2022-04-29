Драфт НФЛ-2022 – итоги первого раунда

В Лас-Вегасе состоялся первый раунд драфта НФЛ 2022 года. Как обычно накануне было много прогнозов и многочисленных мок-драфтов от аналитиков. Какие-то прогнозы сбылись, некоторые не оправдались. Задолго до драфта было известно, что этот год не очень богат на талантливых квотербеков. В результате первый из игроков этого амплуа Кенни Пикетт был выбран 20-м командой «Питтсбург Стилерс». Примечательно, что ему не пришлось менять прописку. В колледже он играл за «Питтсбург Пантерс».

Одна из главных интриг заключалась в том, в какие команды уйдут самые желанные игроки. В этом году на драфте было по крайней мере три эдж-рашера, которых хотели видеть в своем составе несколько команд. В итоге первым номером драфта в 2022 году стал Тревон Уокер, выбранный «Джэксонвилл Джагуарс». Многие предрекали, что первым уйдет Эйдан Хатчинсон, но его выбрали вторым «Детройт Лайонс». А вот еще один эдж Кейвон Тибодо был выбран пятым и будет выступать за «Нью-Йорк Джайантс». Третьим выбором драфта стал корнербек Дерек Стингли-младший, он присоединился к команде «Хьюстон Тексанс».

Как всегда, в первом раунде было несколько обменов драфт-пиками. В результате три выбора в первом раунде получила команда «Нью-Йорк Джетс» (4-й — корнербек Ахмад Гарднер, 10-й — ресивер Гарретт Уилсон и 26-й — эдж-рашер Джермейн Джонсон). По два пик раунда было у «Джайнтс», «Лайонс», «Джагуарс», «Тексанс», «Сайнтс» и «Чифс». Таким образом добрая четверть команд пока не приступали к драфту. Увидим их выбор в последующих раундах. В целом больших неожиданностей не случилось. Все игроки, выбранные в первом раунде, так или иначе фигурировали в большинстве предварительных прогнозов.