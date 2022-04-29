Драфт НФЛ-2022 – итоги первого раунда

В Лас-Вегасе состоялся первый раунд драфта НФЛ 2022 года. Как обычно накануне было много прогнозов и многочисленных мок-драфтов от аналитиков. Какие-то прогнозы сбылись, некоторые не оправдались. Задолго до драфта было известно, что этот год не очень богат на талантливых квотербеков. В результате первый из игроков этого амплуа Кенни Пикетт был выбран 20-м командой «Питтсбург Стилерс». Примечательно, что ему не пришлось менять прописку. В колледже он играл за «Питтсбург Пантерс».
Одна из главных интриг заключалась в том, в какие команды уйдут самые желанные игроки. В этом году на драфте было по крайней мере три эдж-рашера, которых хотели видеть в своем составе несколько команд. В итоге первым номером драфта в 2022 году стал Тревон Уокер, выбранный «Джэксонвилл Джагуарс». Многие предрекали, что первым уйдет Эйдан Хатчинсон, но его выбрали вторым «Детройт Лайонс». А вот еще один эдж Кейвон Тибодо был выбран пятым и будет выступать за «Нью-Йорк Джайантс». Третьим выбором драфта стал корнербек Дерек Стингли-младший, он присоединился к команде «Хьюстон Тексанс».
Как всегда, в первом раунде было несколько обменов драфт-пиками. В результате три выбора в первом раунде получила команда «Нью-Йорк Джетс» (4-й — корнербек Ахмад Гарднер, 10-й — ресивер Гарретт Уилсон и 26-й — эдж-рашер Джермейн Джонсон). По два пик раунда было у «Джайнтс», «Лайонс», «Джагуарс», «Тексанс», «Сайнтс» и «Чифс». Таким образом добрая четверть команд пока не приступали к драфту. Увидим их выбор в последующих раундах. В целом больших неожиданностей не случилось. Все игроки, выбранные в первом раунде, так или иначе фигурировали в большинстве предварительных прогнозов.
- «Джэксонвилл Джагуарс» — Тревон Уокер, ED («Джорджия Бульдогс»)
- «Детройт Лайонс» — Эйдан Хатчинсон, позиция ED («Мичиган Вулверинс»)
- «Хьюстон Тексанс» — Дерек Стингли-младший, CB (LSU Tigers)
- «Нью-Йорк Джетс» — Ахмад Гарднер, CB («Цинциннати Беаркэтс»)
- «Нью-Йорк Джайнтс» — Кейвон Тибодо, ED («Орегон Дакс»)
- «Каролина Пантерс» — Икем Эквону, OT («Северная Каролина Стейт Вулфпэк»)
- «Нью-Йорк Джайнтс» — Эван Нил, OT («Алабама Кримсон Тайд»)
- «Атланта Фэлконс» — Дрейк Лондон, WR («USC Trojans»)
- «Сиэтл Сихокс» — Чарльз Кросс, OT («Миссиссипи Стэйт Бульдогс»)
- «Нью-Йорк Джетс» — Гарретт Уилсон, WR («Огайо Стэйт Бакайс»)
- «Нью-Орлеанс Сайнтс» (обмен пиками с «Вашингтон Коммандерс») — Крис Олаве, WR («Огайо Стэйт Бакайс»)
- «Детройт Лайонс» (обмен пиками с «Миннесота Викингс») — Джеймесон Уиллямс, WR («Алабама Кримсон Тайд»)
- «Филадельфия Иглс» (обмен пиками с «Хьюстон Тексанс») — Джордан Дэвис, DT («Джорджия Бульдогс»)
- «Балтимор Рейвенс» — Кайл Гамильтон, S («Нотр-Дам Файтинг Айриш»)
- «Хьюстон Тексанс» — Кеньон Грин, G («Тексас Эй-н-Эм Эггис»)
- «Вашингтон Коммандерс» — Джехан Дотсон, WR («Пенсильвания Стейт Ниттани Лайонс»)
- «Лос-Анджелес Чарджерс» — Зайон Джонсон, G («Бостон Колледж Иглз»)
- «Теннесси Тайтенс» (обмен пиками с «Филадельфия Иглс») — Трейлон Беркс, WR («Арканзас Рэйзорбекс»)
- «Нью-Орлеанс Сайнтс» — Тревор Пеннинг, OT («Северная Айова Пантерс»)
- «Питтсбург Стилерс» — Кенни Пикетт, QB («Питтсбург Пантерс»)
- «Канзас-Сити Чифс» (обмен пиками с «Нью-Ингленд Пэтриотс») — Трент Макдаффи, CB («Вашингтон Хаскис»)
- «Грин-Бэй Пэкерс» — Куэй Уокер, LB («Джорджия Бульдогс»)
- «Баффало Биллс» (обмен пиками с «Балтимор Рейвенс») — Кайир Элам, CB («Флорида Гейторс»)
- «Даллас Ковбойс» — Тайлер Смит, T («Тулса Голден Харрикейн»)
- «Балтимор Рейвенс» (обмен пиками с «Баффало Биллс») — Тайлер Линдербаум, C («Айова Хокайс»)
- «Нью-Йорк Джетс» (обмен пиками«Теннесси Тайтенс») — Джермейн Джонсон, ED («Флорида Стэйт Семинолс»)
- «Джэксонвилл Джагуарс» (обмен пиками с Тампа-Бэй Бакканирс — Девин Ллойд, LB («Юта Ютиз»)
- «Грин-Бэй Пэкерс» — Деванте Уайатт, DI («Джорджия Бульдогс»)
- «Нью-Ингленд Пэтриотс» — Коул Стрендж, G («Чаттануга Мокс»)
- «Канзас-Сити Чифс» — Джордж Карлафтис, ED («Пердью Бойлермейкерс»)
- «Цинциннати Бенгалс» — Декстон Хилл, S («Мичиган Вулверинс»)
- «Миннесота Викингс» — Льюис Сайн, S («Джорджия Бульдогс»)