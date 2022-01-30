Отец Тома Брэди: «Сын еще не принял окончательного решения об уходе из спорта. Эта история – сплошные предположения»

Отец семикратного чемпиона Супербоула квотербека Тома Брэди Том Брэди-старший заявил, что его сын еще не принял окончательного решения о завершении карьеры.

Ранее о том, что Брэди уходит из спорта, сообщил телеканал ESPN. Последние два года спортсмен выступал за команду в Национальной футбольной лиге ( ). С 2000 по 2019 годы он играл за .

По информации ESPN, Брэди принял решение об уходе из-за факторов, связанных в том числе с семьей и здоровьем.

«Эта история – сплошные предположения. Том еще не принял окончательного решения. И все, кто говорит обратное, совершенно неправы», – приводит слова Брэди-старшего журналист Майк Джиарди в твиттере.

44-летний спортсмен считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. За 22 сезона в НФЛ он пять раз становился MVP Супербоула и трижды MVP регулярного сезона. Ему принадлежат рекорды по тачдаунам (624) и по пасовым ярдам (84520).

Великий Том Брэди уходит: отыграл 22 года, стал 7-кратным чемпионом. Последний сезон – на уровне MVP

Том Брэди закончил карьеру – даже в 44 он выглядит на 20. Наука говорит, что пора постареть, но это случится нескоро – и вот почему