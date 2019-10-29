НФЛ оштрафовала три команды на общую сумму в 1 млн долларов за то, что их главные тренеры не носили маски во время матчей

Национальная футбольная лига ( ) оштрафовала три команды на общую сумму в 1 млн долларов за то, что их главные тренеры не носили маски во время матчей.

На 100 тысяч долларов каждый оштрафованы тренеры ( ), Вик Фанджио ( ) и Кайл Шэнахэн ( ).

Их команды дополнительно заплатят НФЛ по 250 тысяч долларов. Общая сумма штрафа составила 1,05 млн.

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