Национальная футбольная лига (НФЛ) оштрафовала три команды на общую сумму в 1 млн долларов за то, что их главные тренеры не носили маски во время матчей.
На 100 тысяч долларов каждый оштрафованы тренеры Пит Кэрролл («Сиэтл»), Вик Фанджио («Денвер») и Кайл Шэнахэн («Сан-Франциско»).
Их команды дополнительно заплатят НФЛ по 250 тысяч долларов. Общая сумма штрафа составила 1,05 млн.
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