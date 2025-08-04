Умер призер Олимпиады‑1988 и чемпион мира по греко‑римской борьбе Владимир Попов
Чемпион мира по греко-римской борьбе Владимир Попов скончался в возрасте 63 лет.
Об этом сообщила Федерация спортивной борьбы Омской области.
«2 августа 2025 года на 64-м году жизни скоропостижно скончался Владимир Попов.
Владимир Альбертович внес неоценимый вклад в развитие омской школы борьбы, добиваясь высоких достижений на мировой спортивной арене.
Федерация спортивной борьбы Омской области выражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Владимире Альбертовиче Попове навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал», – говорится в сообщении.
Попов – бронзовый призер Олимпиады-1988, чемпион мира 1987 года, двукратный чемпион Европы.
