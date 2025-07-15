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Мамиашвили о матчевой встрече России и США: «Американцы придерживаются позиции, что ограничения в отношении любой страны недопустимы»

Михаил Мамиашвили высказался о будущей встрече российских и американских борцов.

Борцы вольного стиля из России и США проведут матчевую встречу в Будапеште 21 июля. Соревнования пройдут в рамках Профессиональной борцовской лиги.

«Надеемся, что эта встреча 21 июля состоится. Со спортивной составляющей никаких проблем нет. Спортсмены и тренеры США всегда искали достойных конкурентов и если и проигрывали, то в достойной борьбе. Если они выигрывают, то для них это значимо, как для любого по-хорошему амбициозного человека.

Хочу подчеркнуть, что позиция представителей США в руководстве Международной федерации борьбы изначально была такова, что любые ограничения, не касающиеся криминала или асоциального поведения, недопустимы в отношении любой страны.

Они приводили в пример Олимпийские игры 1984 года, когда они выиграли максимальное количество медалей, но до сих пор считают себя олимпийскими чемпионами не в полной мере, так как не выиграли у советского борца, хотя готовились к этой конкуренции.

То же самое касается наших Олимпийских игр 1980 года. Это вообще их позиция, а не только касающаяся России. Они публично озвучили эту позицию и ее придерживаются.

Эта встреча должна стать гуманитарной миссией, которую несет спорт. Она должна объединять и давать людям возможность общаться», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России Мамиашвили.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РБ-Спорт
Матчевая встреча Россия – США
logoМихаил Мамиашвили
logoсборная России по борьбе
logoсборная США
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