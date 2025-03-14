Одну из улиц Грозного переименуют в честь Бувайсара Сайтиева

Одну из улиц Грозного в Ахматовском районе переименуют в честь трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева .

Об этом сообщается на сайте городской мэрии. Соответствующее поручение дал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Сайтиев ушел из жизни 2 марта в возрасте 49 лет.

«Бувайсар Сайтиев был примером для подражания и ориентиром для нашей молодежи. Многие ребята из нового поколения спортсменов пришли в спорт именно потому, что он их вдохновил. Бувайсар прославлял наш народ на самых престижных аренах, наполняя сердца своего народа гордостью.

В знак глубокого уважения к этому великому человеку Главой ЧР, Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым принято решение об переименовании в честь Бувайсара одной из улиц Грозного. Уверен, все жители республики будут рады этой инициативе, ведь память о дорогом Брате – Бувайсаре всегда останется в наших сердцах», – сказал мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

«Надо строить жизнь так, чтобы не бояться смерти». Слова Бувайсара Сайтиева, которые стоит услышать