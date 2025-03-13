Друг Бувайсара Сайтиева рассказал, что причиной гибели спортсмена стало падение с балкона

Друг Бувайсара Сайтиева заявил, что тот умер в результате падения с балкона.

49-летний Сайтиев скончался 2 марта. Он являлся трехкратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе, также на его счету шесть побед на чемпионатах мира.

– Это известие я получил самым первым. Это холодное известие. Мы все были внизу, когда его увезли из шоковой терапии в операционную на седьмой этаж. Пришла врач и сказала: «Кто-то, кто близкий, зайдите». Все говорят: «Алихан». Я поднялся на седьмой этаж. Это в больнице 71-й...

Последним по телефону он разговаривал со мной. Это было днем — когда он мне позвонил. Абдулла, его брат, говорит: «Я как раз был в комнате, когда он тебе позвонил. И я вышел в это время».

Он [Бувайсар] мне говорил, что приглашают нас на турнир, карачаевцы. «Поедем – не поедем?» Я говорю: «Давай немножко восстановимся, первые дни Ураза». Он: «Ну ладно, хорошо». О чем-то поговорили – о том, о сем. Абдулла говорит: «Ты как раз с ним разговаривал, и я вышел из комнаты». Вот он только вышел – и случилась эта беда.

Знаете, в этом доме... Мурад Гаджиев был на похоронах. Он говорит: «Я сам там [в этом доме] чуть не выпал пару раз». Там ограждения ниже пояса. Чуть-чуть выше колен. Какой-то такой импровизированный балкончик. Сразу открывается дверь. Он говорит: «Я сам туда чуть не падал, детей не пускаю».

Он [Бувайсар], видимо, после этого вышел туда подышать, он спал. И там не второй этаж, там, получается, третий этаж. Дом стоит вот так (показывает руками горку), ландшафт, и, получается, высота большая.

Мне звонит мой племянник из больницы: «Бувайсар из окна выпал». «Как?!» «Мы в больнице». Я поехал туда, мы были внизу, поднялся, ко мне вышли врачи и сказали: «Мы вас должны такой вестью...»

– Были травмы, несовместимые с жизнью?

– Да, они сказали, что он умер. В 18 часов 16 минут у него остановилось сердце, его не смогли завести. Он умер с травмами, несовместимыми с жизнью, – сказал вице-президент Федерации спортивной борьбы России Алихан Харсиев в интервью журналисту Руслану Курбанову.

«Надо строить жизнь так, чтобы не бояться смерти». Слова Бувайсара Сайтиева, которые стоит услышать