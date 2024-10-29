Российский борец Лалаев взял бронзу ЧМ по неолимпийским весам. Его соперник не вышел на медальную схватку, опоздав из-за пробки

Российский борец завоевал медаль ЧМ после опоздания соперника на поединок.

В албанской Тиране проходит чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях.

Российский борец греко-римского стиля Садык Лалаев взял бронзу в весе до 63 кг. Его соперником в медальной схватке должен был стать француз Стефан Клемен, но он не вышел на поединок.

«Француз опоздал на схватку из-за проблем с логистикой в Тиране. Он застрял в пробке», – сообщил в телеграм-канале руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян.