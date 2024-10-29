Российский борец Лалаев взял бронзу ЧМ по неолимпийским весам. Его соперник не вышел на медальную схватку, опоздав из-за пробки
Российский борец завоевал медаль ЧМ после опоздания соперника на поединок.
В албанской Тиране проходит чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях.
Российский борец греко-римского стиля Садык Лалаев взял бронзу в весе до 63 кг. Его соперником в медальной схватке должен был стать француз Стефан Клемен, но он не вышел на поединок.
«Француз опоздал на схватку из-за проблем с логистикой в Тиране. Он застрял в пробке», – сообщил в телеграм-канале руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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