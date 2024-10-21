Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Левон Джулфалакян получил российское гражданство
Олимпийский чемпион по борьбе Левон Джулфалакян получил российское гражданство.
Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Джулфалакяну 60 лет, он родился в армянском городе Ленинакан (ныне — Гюмри). В 1988 году на Играх в Сеуле стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в весовой категории до 68 кг. Также является чемпионом мира и Европы.
Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что Джулфалакян войдет в структуру ФСБР.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Портал правовой информации
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