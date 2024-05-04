Олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьева завершила карьеру

Теги вольная борьба ФСБР чемпионат России сборная России жен Министерство спорта России Наталья Воробьева Борьба

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 по вольной борьбе Наталья Воробьева завершила спортивную карьеру.

Торжественная церемония проводов из большого спорта прошла в рамках чемпионата России по вольной борьбе, который завершается сегодня в Москве.

«Это были 20 лет прекрасного путешествия. Знаю, многие вместе со мной и плакали, и радовались. Благодаря поддержке Федерации спортивной борьбы России и Минспорта я три раза представляла Россию на Олимпийских играх. Спасибо большое, Россия, вперед», – обратилась спортсменка к зрителям со сцены.

Воробьевой 32 года, она также является серебряным олимпийским призером Рио-2016, двукратной чемпионкой мира (2015, 2019) и трехкратной чемпионкой Европы (2013, 2014, 2020).

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