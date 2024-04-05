Ирина Винер: «Садулаева сняли с отбора за то, что он был на митинге-концерте в «Лужниках», где было единение страны, единение с президентом»

Теги вольная борьба Ирина Винер Политика Абдулрашид Садулаев Борьба

Ирина Винер высказалась об отстранении Садулаева от лицензионного турнира.

С 5 по 7 апреля в Баку пройдет лицензионный олимпийский турнир по борьбе. Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к соревнованиям двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.

«Вчера выступал глава ФСБР Михаил Мамиашвили, я его очень уважаю, очень ценю его дела и его спортивную работу.

Вчера нашего двукратного олимпийского чемпиона МОК снял с отбора за то, что тот был в «Лужниках» (на митинге-концерте в честь Крыма – Sports.ru), – и Мамиашвили, который сам россиянин, тренер, руководитель, говорит, что мы его заменим на другого. Как это можно? Ну это же издевательство.

В «Лужниках» выступал Путин, наш президент. Значит, они снимают тех людей, которые присутствовали там. Садулаев не выступал с пламенными речами, но там было единение страны, единение с президентом, и его за это сняли.

Мне просто непонятно. Я не хочу сказать, что я какой-то безголовый патриот, нет, я патриот с головой, и дети у меня такие же патриоты с головой. Как говорится, нужно жить по понятиям.

Если твоего двукратного олимпийского чемпиона не пускают за то, что он присутствовал на этом мероприятии, то как можно дальше идти?

Вот если бы полностью все спортсмены отказались от участия в Олимпиаде, вот это было бы правильно, чтобы там вообще не было России, и тогда все будет нормально», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики. 

Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины

7 комментариев
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Теперь в этом государстве культивируется единение с вождем. Жаль молодежь, на самом деле. В кого их превращают.
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Хватит брать у нее интервью! Она ведь так думает, что ее мнение важно
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Единение с вождём. Она хоть понимает на что это похоже. Похоже из ума выжила окончательно.
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А про то что он действующий офицер Росгвардии она скромно подзабыла.
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Все эти «еденители» должны перечитать историю Ханса Вельке сотоварищи и понять, чем и как они все закончат
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Винер сама вмешивает политику в спорт. Зачем она выпячивается со своими речами? Как можно лишать спортсменов даже малейшей возможности бороться? Это мечта. Посмотреть мир, проверить свои силы.Перед нами и так все двери закрываются, так ещё и сами себе вредим. В последнее время Винер только скандалами и протестами напоминает о себе.
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Ответ shahmur
Единение с вождём. Она хоть понимает на что это похоже. Похоже из ума выжила окончательно.
Напротив. Она очень хорошо понимает, что надо сказать, чтобы понравиться деду)
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