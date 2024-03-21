Александр Карелин: «Российские атлеты, завоевавшие лицензии, должны участвовать в Олимпиаде и продемонстрировать наши лучшие качества»

Карелин считает, что россияне, прошедшие отбор на ОИ-2024, должны ехать на Игры.

«Убежден, что те российские атлеты, которые прошли сквозь дискриминационную, тенденциозную череду неприемлемых требований, завоевали олимпийские лицензии, должны участвовать в Олимпийских играх в Париже.

Если это не сопровождается требованиями отказаться от гражданства, от нашего государства, от нашей победоносной истории, не сопровождается иными дополнительными, лишенными здравого смысла, попирающими этические нормы требованиями.

Убежден, что это решение об участии должно приниматься совместно министерством спорта, Олимпийским комитетом России, федерациями по видам спорта.

Да, нас лишили очень важной состязательной практики, враждебно настроенные люди разрабатывают для наших спортсменов экипировку, занимаются вопросами размещения.

Тем не менее те, кто завоевал лицензии, должны участвовать в Играх и приложить все усилия, продемонстрировать наши лучшие качества, включая волю к победе», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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