Александр Карелин: «Российские атлеты, завоевавшие лицензии, должны участвовать в Олимпиаде и продемонстрировать наши лучшие качества»

Теги Олимпийская сборная России Александр Карелин Париж-2024 ТАСС Борьба

Карелин считает, что россияне, прошедшие отбор на ОИ-2024, должны ехать на Игры.

«Убежден, что те российские атлеты, которые прошли сквозь дискриминационную, тенденциозную череду неприемлемых требований, завоевали олимпийские лицензии, должны участвовать в Олимпийских играх в Париже.

Если это не сопровождается требованиями отказаться от гражданства, от нашего государства, от нашей победоносной истории, не сопровождается иными дополнительными, лишенными здравого смысла, попирающими этические нормы требованиями.

Убежден, что это решение об участии должно приниматься совместно министерством спорта, Олимпийским комитетом России, федерациями по видам спорта.

Да, нас лишили очень важной состязательной практики, враждебно настроенные люди разрабатывают для наших спортсменов экипировку, занимаются вопросами размещения.

Тем не менее те, кто завоевал лицензии, должны участвовать в Играх и приложить все усилия, продемонстрировать наши лучшие качества, включая волю к победе», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

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15 комментариев
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Молодец, все правильно.
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Правильные слова от Настоящего Чемпиона !

Три Золота + Серебро на 4-х Олимпиадах - дорогого стоят !
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Подайте вон те ботинки
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Ответ Марк Мельников
Молодец, все правильно.
Все так, нужно ехать и выступать во славу России.
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Ну хоть кто-то из бывших спортсменов- ныне депутатов говорит правильные вещи. Раньше надо было, Александр Великий, раньше…
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Поговаривают, что это измена Родине...Или левак укрепляет брак ?
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"Да, нас лишили очень важной состязательной практики, враждебно настроенные люди разрабатывают для наших спортсменов экипировку, занимаются вопросами размещения."
Как это перевести с депутатского языка?
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Господи,да не унижайтесь Вы
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Иноагент что ли?
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Видимо Владимир Владимирович дал добро.
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