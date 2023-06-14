Александр Карелин: «Самое травмирующее для российских спортсменов – утеря навыков, потому что нет международных стартов»

Александр Карелин заявил, что российские спортсмены теряют навыки из-за отсутствия международных стартов.

– в Париже уже не за горами. Вы чувствуете, что время уже идет на дни?

– Ну все же просто. Отборы. А самое главное – отсутствие соревновательной практики. Я об этом говорил и в более обыденные периоды. Без состязательной практики очень сложно будет претендовать на места на пьедесталах.

Не только на участие, но и на места. Все равно надо участвовать в отборе, в этой сложной кухне международной конкуренции.

Самое травмирующее – это не сама возможность участия, а утеря навыков, сложный период накопления неуверенности, потому что у ребят нет международных стартов.

Те турниры, на проведение которых Россия получила право, их же отменили. Я считаю, что это уязвляющий режим, и он очень травмирует как тренеров, так и атлетов, – сказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе.