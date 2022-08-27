Мамиашвили примет участие в конференции Объединенного мира борьбы в Белграде

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили примет участие в конференции Объединенного мира борьбы (UWW) в Белграде.

«Я вылечу в Белград 7 сентября, там пройдут заседание исполкома и конференция UWW. Думаю, что многие вещи там будут озвучены откровенно, открытым текстом. Позиция международной федерации важна, особенно когда некоторые бегут впереди паровоза и спешат отдать «под козырек», выполняя бредовые рекомендации.

И я сильно сомневаюсь, что подавляющее большинство борцовского мира оголтело и бездумно пойдет по пути разрушения смысла спортивных общественных организаций, которые во главу угла всегда ставили полное невмешательство псевдополитиков. Но сегодня, оказывается, кому-то достаточно просто окрика.

«Я переизбираться [в бюро UWW] не буду, поскольку был переизбран в бюро еще год назад подавляющим большинством, и я буду отстаивать интересы наших спортсменов. О каком статусе соревнований может идти речь, если в них не принимают участие российские борцы? Смешно», – сказал Мамиашвили.

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