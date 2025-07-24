FIVB о возможном допуске российских команд: «Мы находимся в постоянном диалоге с МОК и продолжаем следовать его рекомендациям»
В марте 2022 года FIVB отстранила российские команды и сборные от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.
В конце марта 2023-го Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России к турнирам – в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. При этом рекомендация МОК касается только индивидуальных видов спорта.
– Обращалась ли FIVB к Международному олимпийскому комитету по поводу допуска российских команд? Возможно ли, что FIVB вернет российских спортсменов на международные соревнования в ближайшем будущем?
– Международная федерация волейбола находится в постоянном диалоге с МОК и продолжает следовать его рекомендациям относительно участия российских команд в международных соревнованиях.
Наше основное внимание по-прежнему сосредоточено на том, чтобы служить глобальному волейбольному движению как на площадке, так и за ее пределами, а также способствовать повышению позитивного влияния волейбола во всем мире, – заявили в пресс-службе FIVB.
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