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Екатерина Гамова: «Никаких приятных воспоминаний о школе у меня нет из-за буллинга. Обзывали, толкали, дразнили: длинная, худая – все, что связано с моим ростом»

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова рассказала о буллинге в школе.

– Никаких приятных воспоминаний у меня о школе нет. Буллинг, с которым я столкнулась. Обзывали, толкали, пихали, дразнили: длинная, худая – все, что связано с моим ростом. Жираф, спичка. Был момент, когда я много пропускала школу, только потому что не хотела сюда идти.

– Это было от пацанов только?

– Да.

– Ты комплексовала по поводу своего роста?

– Конечно. Мало того, что высокая, еще и худая. Еще это и 90-е, когда тебя одеть не во что.

– Много девчонок волейболисток и баскетболисток проходят через то, что ты прошла. У тебя есть, что им сказать?

– Это все пройдет. Вы вырастете, будете классными, будете смотреть на это совершенно по-другому – и на тех, кто буллил. Это только говорит об их ущербности.

– Ты приходила в школу, где над тобой издевались, потом шла на тренировку, где тебя могли еще и ударить и на тебя кричали.

– Ну да. Мы все так шли. С утра тренировались, после этого шли в школу, после школы шли опять на тренировку. Как ты с этим справлялась, ха-ха? Слушай, ну я, видимо, настолько уставала физически… А потом ты привыкаешь к этому.

– К чему? К насилию?

– Да. Если ты первый раз оказываешься в этом, то у тебя стресс. А когда ты каждый день оказываешься в этом, то ты к этому просто привыкаешь. И уже стараешься абстрагироваться и не обращать на это внимания.

– А что случается с человеком, который привыкает к насилию?

– (после паузы, со слезами на глазах) Ну он растет жертвой. От этого потом очень сложно избавиться.

– У тебя получилось?

– Да. Но было сложно моментами.

– Что тебе помогло?

– Люди, которые вокруг меня были. Муж. Семья.

– Сколько ушло на это времени?

– (после долгой паузы) Мне кажется, лет 15-20.

– Эти раны, которые остались у тебя на душе после карьеры, все заслуги, которые были, все медали чемпионатов мира – это стоит того?

– Оно перекрывает. Оно как вознаграждение за то, что было.

– Ты не разочаровалась в профессиональном спорте?

– Нет. Я благодарна за свой путь, который у меня был, потому что все равно я стала тем, кто я есть. Не в плане спорта, а в плане личности, – сказала Гамова в интервью Вите Кравченко. 

Опубликовала: Мария Величко
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