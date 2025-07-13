Макрогузова и Шевцова выиграли этап чемпионата России по пляжному волейболу в Москве

Макрогузова и Шевцова победили на этапе чемпионата России по пляжному волейболу.

Пляжный волейбол Чемпионат России Москва Финал Надежда Макрогузова/Екатерина Шевцова – Талита Антунеш да Рошу/Тайана де Соуза Лима (Бразилия) – 2-0 (21:12, 21:13) Матч за 3-е место Елизавета Губина/Кристина Щеголева – Дарья Мастикова/Елизавета Макарова – 2-1 (18:21, 21:19, 15:7) Следующий этап чемпионата России пройдет в Барнауле с 24 по 27 июля.