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Макрогузова и Шевцова выиграли этап чемпионата России по пляжному волейболу в Москве

Макрогузова и Шевцова победили на этапе чемпионата России по пляжному волейболу.

Пляжный волейбол

Чемпионат России

Москва

Финал 

Надежда Макрогузова/Екатерина Шевцова – Талита Антунеш да Рошу/Тайана де Соуза Лима (Бразилия) – 2-0 (21:12, 21:13)

Матч за 3-е место

Елизавета Губина/Кристина Щеголева – Дарья Мастикова/Елизавета Макарова – 2-1 (18:21, 21:19, 15:7)

Следующий этап чемпионата России пройдет в Барнауле с 24 по 27 июля.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Надежда Макрогузова
Талита Антунеш да Рошу
Кристина Щеголева
Тайана де Соуза Лима
logoсборная Бразилии жен (пляжный волейбол)
Чемпионат России по пляжному волейболу
Елизавета Губина
Екатерина Шевцова
logoсборная России жен (пляжный волейбол)
Елизавета Макарова
Дарья Мастикова
результаты
пляжный волейбол
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