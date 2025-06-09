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Лига наций (жен). США обыграли Южную Корею, Сербия уступила Канаде на тай-брейке и другие результаты

Бразилия уступила Италии в матче женской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Женщины

8 июня

Пекин, Китай

Бельгия – Польша – 0-3 (11:25, 15:25, 25:27)

Франция – Таиланд – 1-3 (14:25, 25:19, 23:25, 13:25)

Китай – Турция – 2-3 (25:19, 20:25, 31:29, 26:28, 12:15)

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Бразилия – Италия – 0-3 (22:25, 18:25, 27:29)

Чехия – Германия – 1-3 (22:25, 18:25, 25:22, 23:25)

Южная Корея – США – 0-3 (13:25, 26:28, 17:25)

Оттава, Канада

Доминиканская Республика – Япония – 0-3 (19:25, 21:25, 9:25)

Болгария – Нидерланды – 0-3 (21:25, 16:25, 23:25)

Канада – Сербия – 3-2 (20:25, 18:25, 25:20, 25:18, 15:12)

Турнирное положение: Япония – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Италия – 4-0 (11), Турция – 4-0 (10), Польша – 3-1 (10), Бразилия – 3-1 (8), Германия – 2-2 (8), Китай – 2-2 (7), Нидерланды – 2-2 (7), Болгария – 2-2 (6), Чехия – 2-2 (4), Доминиканская Республика – 2-2 (4), Канада – 2-2 (2), США – 1-3 (4), Франция – 1-3 (3), Таиланд – 1-3 (3), Бельгия – 1-3 (3), Сербия – 0-4 (3), Южная Корея – 0-4 (1).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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