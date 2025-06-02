Волейболистка Анастасия Капралова вернулась в «Локомотив» после аренды в Италии.

Об этом сообщила пресс-служба калининградского клуба.

«После двух лет в Италии, где она на правах аренды выступала за «Новару» и «Кунео», Настя возвращается Калининград!

Добро пожаловать домой!» – говорится в сообщении.

21-летняя Капралова в составе «Новары» («Игор Горгондзола») стала обладательницей Кубка вызова ЕКВ-2024.