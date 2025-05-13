Турецкая волейболистка Эбрар Каракурт покинула «Локомотив».

Спортсменка перешла в калининградский клуб в 2023 году. В прошедшем сезоне «Локомотив» выиграл чемпионат России.

«Эбрар Каракурт покидает «Локомотив»! Мы от всей души благодарим Эби за ее выдающуюся игру, за вклад в победы, за золото чемпионата и Кубка России! За ее эмоции и любовь к болельщикам!

Эби, ты украсила женский российский волейбол, сделала его ярче и интереснее! Мы будем скучать! И не говорим: «Прощай»! Говорим: «До свидания»!

Успехов тебе в дальнейшей карьере. И всегда ждем в «Локо»!» – говорится в заявлении команды.

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