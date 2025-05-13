Эбрар Каракурт покинула «Локомотив»
Турецкая волейболистка Эбрар Каракурт покинула «Локомотив».
Спортсменка перешла в калининградский клуб в 2023 году. В прошедшем сезоне «Локомотив» выиграл чемпионат России.
«Эбрар Каракурт покидает «Локомотив»! Мы от всей души благодарим Эби за ее выдающуюся игру, за вклад в победы, за золото чемпионата и Кубка России! За ее эмоции и любовь к болельщикам!
Эби, ты украсила женский российский волейбол, сделала его ярче и интереснее! Мы будем скучать! И не говорим: «Прощай»! Говорим: «До свидания»!
Успехов тебе в дальнейшей карьере. И всегда ждем в «Локо»!» – говорится в заявлении команды.
Драка волейболисток в раздевалке: это звезды «Локо» Каракурт 🆚 Бровкина, потом досталось машине
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВК «Локомотив» (Калининградская область)
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