Бельгийский волейболист Деру перешел в новосибирский «Локомотив» из казанского «Зенита»
Бельгийский волейболист Сэм Деру перешел в новосибирский «Локомотив».
«Бельгийский доигровщик Сэм Деру присоединится к «Локомотиву» в следующем сезоне! Сэм перебирается в Новосибирск из Казани, где играл с 2022 года 🥇
Локосемья с нетерпением ждет встречи ❤️💚», – говорится в заявлении клуба.
В составе казанского «Зенита» Деру выиграл два Кубка России и трижды становился чемпионом страны.
Опубликовала: Анна Лаптева
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