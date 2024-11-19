Бельгийский волейболист Деру перешел в новосибирский «Локомотив» из казанского «Зенита»

Бельгийский волейболист Сэм Деру перешел в новосибирский «Локомотив».

«Бельгийский доигровщик Сэм Деру присоединится к «Локомотиву » в следующем сезоне! Сэм перебирается в Новосибирск из Казани , где играл с 2022 года 🥇

Локосемья с нетерпением ждет встречи ❤️💚», – говорится в заявлении клуба.

В составе казанского «Зенита» Деру выиграл два Кубка России и трижды становился чемпионом страны.