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Волейболист Иван Яковлев покинул петербургский «Зенит» после шести сезонов в клубе

Волейболист Иван Яковлев покинул клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Яковлев – серебряный призер Олимпиады-2020, победитель Лиги наций 2019 года.

«Иван Яковлев покидает «Зенит». Капитана совершенно точно можно назвать человеком-эпохой, ведь он защищал цвета нашего клуба на протяжении шести долгих сезонов.

В Санкт-Петербурге центральный блокирующий провел 6 лет, сыграв за нашу команду 239 матчей и 867 партий. За это время Иван побил все возможные рекорды: он стал лучшим по количеству эйсов.

Долгое время этот рекорд принадлежал Георгу Грозеру (158 очков), но после матча с «Локомотивом» в «Финале шести» в мае 2025 года у центрального блокирующего стала красоваться цифра 159!

Помимо этого, капитан установил рекорд по количеству очков, набранных за «Зенит» (2177). Также Иван Яковлев – лидер по количеству проведенных за клуб матчей (239) и по количеству очков, заработанных на блоке: 602!

Спасибо тебе, капитан, за все эти рекорды и все эти шесть сезонов! И, до новых встреч на площадке!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт ВК «Зенит Санкт-Петербург»
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