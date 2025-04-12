Пляж в Санта-Монике не примет турнир по пляжному волейболу в Лос-Анджелесе-2028.

Изначально планировалось провести соревнования именно там – об этом говорилось в заявке города на получение летних Олимпийских игр.

Но сейчас мэр Санта-Моники Лана Негрет объявила, что планы сорвались из-за разногласий с оргкомитетом Игр по поводу пользы для общества, финансовых гарантий и логистики.

Турнир по пляжному волейболу проведут в другом месте, но где именно – пока не определено.

Санта-Моника же может разместить у себя часть атлетов и журналистов во время Олимпиады.

Летняя Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдет с 14 по 30 июля 2028 года.