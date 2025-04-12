Пляж в Санта-Монике не примет турнир по пляжному волейболу в Лос-Анджелесе-2028
Пляж в Санта-Монике не примет турнир по пляжному волейболу в Лос-Анджелесе-2028.
Изначально планировалось провести соревнования именно там – об этом говорилось в заявке города на получение летних Олимпийских игр.
Но сейчас мэр Санта-Моники Лана Негрет объявила, что планы сорвались из-за разногласий с оргкомитетом Игр по поводу пользы для общества, финансовых гарантий и логистики.
Турнир по пляжному волейболу проведут в другом месте, но где именно – пока не определено.
Санта-Моника же может разместить у себя часть атлетов и журналистов во время Олимпиады.
Летняя Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдет с 14 по 30 июля 2028 года.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: FOX
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