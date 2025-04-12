6

Пляж в Санта-Монике не примет турнир по пляжному волейболу в Лос-Анджелесе-2028

Пляж в Санта-Монике не примет турнир по пляжному волейболу в Лос-Анджелесе-2028.

Изначально планировалось провести соревнования именно там – об этом говорилось в заявке города на получение летних Олимпийских игр.

Но сейчас мэр Санта-Моники Лана Негрет объявила, что планы сорвались из-за разногласий с оргкомитетом Игр по поводу пользы для общества, финансовых гарантий и логистики.

Турнир по пляжному волейболу проведут в другом месте, но где именно – пока не определено.

Санта-Моника же может разместить у себя часть атлетов и журналистов во время Олимпиады.

Летняя Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдет с 14 по 30 июля 2028 года.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: FOX
logoЛос-Анджелес-2028
пляжный волейбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Максимова о невключении микст-дуэтов в программу Олимпиады-2028: «Больше нет никакой мотивации. Я ухожу из синхронного плавания»
1вчера, 08:04
Климент Колесников: «Полтинники» на Олимпиаде – это круто. Добавляйте еще дистанции, на каждую найдутся специалисты»
110 апреля, 17:15
Коротышкин о включении 50-метровых дистанций в программу Олимпиады-2028: «Это долгожданный и значимый шаг в развитии плавания»
10 апреля, 15:25
Главные новости
Чемпионат России по волейболу (жен). Финал. Казанское «Динамо» обыграло «Локомотив» во втором матче
910 апреля, 18:42
Чемпионат России по волейболу (жен). Серия за 3-е место. «Ленинградка» вновь обыграла «Заречье»
39 апреля, 18:18
Чемпионат России по волейболу. 1/2 финала. Казанский «Зенит» выиграл серию у «Динамо-ЛО», «Зенит» из Санкт-Петербурга прошел «Белогорье»
58 апреля, 19:24
Чемпионат России по волейболу (жен). 1/2 финала. Калининградский «Локомотив» обыграл «Ленинградку» в пятом матче и вышел в финал
43 апреля, 20:28
Российские волейболистки Акимова и Толок выиграли Кубок ЕКВ в составе итальянского клуба
82 апреля, 06:32
Чемпионат России по волейболу (жен). 1/2 финала. «Локомотив» сравнял счет в серии с «Ленинградкой», казанское «Динамо» победило «Заречье»
531 марта, 18:08
Чемпионат России по волейболу. 1/4 финала. Вторые матчи. «Динамо-ЛО» снова победило московское «Динамо», другие результаты
727 марта, 18:35
Чемпионат России по волейболу. 1/4 финала. Первые матчи. «Динамо-ЛО» обыграло московское «Динамо» и другие результаты
624 марта, 16:51
Губерниев и Безруков в трейлере фильма «Финал» про победу волейбольной сборной России на ОИ-2012. Премьера – 8 мая
624 марта, 09:10Видео
Сапожков о турнире в ОАЭ: «Было заметно, что нас даже в Дубае поддерживают. Приятно услышать родной язык и речь»
21 марта, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость
Призер Олимпиады-1972 Виктор Борщ госпитализирован после падения
11 сентября 2023, 19:53