NAS Sports Tournament. 1/2 финала. Московское «Динамо» сыграет с «Эльсамави», «Гроттаццолина» против «Падуи»
Московское «Динамо» сыграет с «Эльсамави» на волейбольном турнире NAS в Дубае.
18 марта пройдут матчи 1/2 финала.
NAS Sports Tournament
Дубай, ОАЭ
1/2 финала
Динамо (Россия) – Эльсамави (ОАЭ) – 21.00
Гроттаццолина (Италия) – Падуя (Италия) – 23.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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