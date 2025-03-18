NAS Sports Tournament. 1/2 финала. Московское «Динамо» сыграет с «Эльсамави», «Гроттаццолина» против «Падуи»

Московское «Динамо» сыграет с «Эльсамави» на волейбольном турнире NAS в Дубае.

18 марта пройдут матчи 1/2 финала. NAS Sports Tournament Дубай, ОАЭ 1/2 финала Динамо (Россия) – Эльсамави (ОАЭ) – 21.00 Гроттаццолина (Италия) – Падуя (Италия) – 23.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.