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NAS Sports Tournament. 1/2 финала. Московское «Динамо» сыграет с «Эльсамави», «Гроттаццолина» против «Падуи»

Московское «Динамо» сыграет с «Эльсамави» на волейбольном турнире NAS в Дубае.

18 марта пройдут матчи 1/2 финала.

NAS Sports Tournament

Дубай, ОАЭ

1/2 финала

Динамо (Россия) – Эльсамави (ОАЭ) – 21.00

Гроттаццолина (Италия) – Падуя (Италия) – 23.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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NAS Sports Tournament
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