  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Дмитрий Волков: «Наше поколение одно из сильнейших за всю постсоветскую историю. Надеюсь, у нас еще будут возможности завоевать трофеи для страны»
0

Дмитрий Волков: «Наше поколение одно из сильнейших за всю постсоветскую историю. Надеюсь, у нас еще будут возможности завоевать трофеи для страны»

Дмитрий Волков назвал поколение российских волейболистов одним из сильнейших.

29-летний Волков – серебряный призер Олимпиады-2020 в составе сборной России, выступает за казанский «Зенит». С 2022-го российские команды отстранены от международных турниров.

– Куда движется российский волейбол?

– В последние пару сезонов наш волейбол развивается. Количество зрителей увеличивается, интерес СМИ тоже растет. С каждым сезоном наш волейбол движется вверх. Медленно, но верно.

– Еще 10 лет назад вы успешно выступали на молодежном международном уровне. Можно сказать, что вашему поколению не повезло реализоваться из-за скандалов вокруг российского спорта?

– Наше поколение одно из сильнейших за всю постсоветскую историю. Все ребята, которые 10 лет назад играли в молодежной сборной, сейчас занимают ведущие роли в Суперлиге. На моем возрасте больше всего отразилось отстранение сборной России. Когда мы были в самом расцвете сил, пропускали международные старты. Надеюсь, у нас еще будут время и возможности завоевать трофеи для страны.

– Была какая-то отправная точка, в которой отношение к российскому спорту изменилось?

– Грустно было выступать без флага и гимна на Олимпиаде. Но мы понимали, за кого и ради чего играли. В команде мы фокусировались не на этом, а лишь на игре. В плане судейства все было честно.

– Какое впечатление оставил волейбол на ОИ-2024?

– Было много игр с хорошим накалом. Я наблюдал за волейболом на Играх в Париже, как-то примерял это на нашу сборную. Смотрел, как сейчас выглядят наши конкуренты, с которыми мы пока не можем состязаться.

– У Франции самая сильная сборная на сегодня?

– Да, конечно. Две Олимпиады подряд просто так не выиграть. У французов команда с особенной атмосферой, – ответил Волков.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoДмитрий Волков
logoсборная России по волейболу
logoЗенит-Казань
logoОлимпийская сборная России
logoсборная Франции
logoОлимпиада-2024
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Волейбол в Telegram
Главные новости
Чемпионат России по волейболу (жен). 1/4 финала. Вторые матчи. «Уралочка» сравняла счет в серии с «Локомотивом», казанское «Динамо» выиграло у краснодарского, другие результаты
4сегодня, 18:38
NAS Sports Tournament. Московское «Динамо» обыграло итальянскую «Падую», «Нова» против «Гроттаццолины», другие матчи
сегодня, 18:33
Тренер «Локомотива» Воронков отсутствует на матче с «Уралочкой» в связи состоянием здоровья
сегодня, 14:09
Чемпионат России по волейболу. 1/8 финала. Вторые матчи. «Енисей» сыграет с «Кузбассом», петербургский «Зенит» против АСК, другие матчи
сегодня, 09:29
Чемпионат России по волейболу. 1/8 финала. Первые матчи. «Кузбасс» на тай-брейке уступил «Енисею», АСК проиграл петербургскому «Зениту», другие результаты
111 марта, 19:00
Чемпионат России по волейболу (жен). 1/4 финала. Первые матчи. Казанское «Динамо» обыграло краснодарское, «Локомотив» победил «Уралочку», другие результаты
610 марта, 20:25
Чемпионат России по волейболу. 30-й тур. «Белогорье» всухую обыграло «Кузбасс», петербургский «Зенит» одолел «Газпром-Югру», другие результаты
37 марта, 20:00
Яременко о снятии польского клуба с турнира в Дубае: «Наверняка на государственном уровне существует запрет на участие в мероприятиях, где есть россияне»
17 марта, 15:53
Манга «Волейбол!!» выйдет в России
7 марта, 12:10Кино
Польский клуб «Сувалки» снялся с волейбольного турнира в Дубае из-за участия команд из России
1027 марта, 06:49
Ко всем новостям
Последние новости
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость
Призер Олимпиады-1972 Виктор Борщ госпитализирован после падения
11 сентября 2023, 19:53