Дмитрий Волков: «Наше поколение одно из сильнейших за всю постсоветскую историю. Надеюсь, у нас еще будут возможности завоевать трофеи для страны»

Дмитрий Волков назвал поколение российских волейболистов одним из сильнейших.

29-летний Волков – серебряный призер Олимпиады-2020 в составе сборной России, выступает за казанский «Зенит». С 2022-го российские команды отстранены от международных турниров.

– Куда движется российский волейбол?

– В последние пару сезонов наш волейбол развивается. Количество зрителей увеличивается, интерес СМИ тоже растет. С каждым сезоном наш волейбол движется вверх. Медленно, но верно.

– Еще 10 лет назад вы успешно выступали на молодежном международном уровне. Можно сказать, что вашему поколению не повезло реализоваться из-за скандалов вокруг российского спорта?

– Наше поколение одно из сильнейших за всю постсоветскую историю. Все ребята, которые 10 лет назад играли в молодежной сборной, сейчас занимают ведущие роли в Суперлиге. На моем возрасте больше всего отразилось отстранение сборной России. Когда мы были в самом расцвете сил, пропускали международные старты. Надеюсь, у нас еще будут время и возможности завоевать трофеи для страны.

– Была какая-то отправная точка, в которой отношение к российскому спорту изменилось?

– Грустно было выступать без флага и гимна на Олимпиаде. Но мы понимали, за кого и ради чего играли. В команде мы фокусировались не на этом, а лишь на игре. В плане судейства все было честно.

– Какое впечатление оставил волейбол на ОИ-2024?

– Было много игр с хорошим накалом. Я наблюдал за волейболом на Играх в Париже, как-то примерял это на нашу сборную. Смотрел, как сейчас выглядят наши конкуренты, с которыми мы пока не можем состязаться.

– У Франции самая сильная сборная на сегодня?

– Да, конечно. Две Олимпиады подряд просто так не выиграть. У французов команда с особенной атмосферой, – ответил Волков.