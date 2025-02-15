Чемпионат России по волейболу. 26-й тур. «Белогорье» обыграло «Локомотив», казанский «Зенит» сыграет с «Нефтяником», другие матчи
С 14 по 16 февраля на чемпионате России по волейболу пройдут матчи 26-го тура.
PARI Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
26-й тур
14 февраля
МГТУ – Урал – 0-3 (22:25, 23:25, 18:25)
Динамо-ЛО – Енисей – 3-2 (23:25, 25:20, 17:25, 25:22, 15:12)
15 февраля
Локомотив – Белогорье – 0-3 (19:25, 22:25, 22:25)
Газпром-Югра – Нова – 3-2 (25:14, 18:25, 25:19, 20:25, 15:13)
16 февраля
Нефтяник – Зенит-Казань – 16.00
Факел – Кузбасс – 16.00
Динамо Москва – АСК – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит-Казань – 22 победы – 1 поражение (65 очков), Локомотив – 19-5 (54), Белогорье – 18-6 (53), Зенит Санкт-Петербург – 18-6 (52), Динамо Москва – 17-6 (49), Урал – 15-9 (47), Динамо-ЛО – 14-10 (41), Енисей – 13-10 (35), Кузбасс – 9-14 (32), Факел – 9-15 (27), Газпром-Югра – 8-17 (21), Оренбуржье – 5-19 (18), АСК – 4-19 (15), Нова – 4-20 (15), МГТУ – 3-21 (10).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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