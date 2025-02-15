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Чемпионат России по волейболу. 26-й тур. «Белогорье» обыграло «Локомотив», казанский «Зенит» сыграет с «Нефтяником», другие матчи

С 14 по 16 февраля на чемпионате России по волейболу пройдут матчи 26-го тура.

PARI Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

26-й тур

14 февраля

МГТУ – Урал – 0-3 (22:25, 23:25, 18:25)

Динамо-ЛО – Енисей – 3-2 (23:25, 25:20, 17:25, 25:22, 15:12)

15 февраля

Локомотив – Белогорье – 0-3 (19:25, 22:25, 22:25)

Газпром-Югра – Нова – 3-2 (25:14, 18:25, 25:19, 20:25, 15:13)

16 февраля

Нефтяник – Зенит-Казань – 16.00

Факел – Кузбасс – 16.00

Динамо Москва – АСК – 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Зенит-Казань – 22 победы – 1 поражение (65 очков), Локомотив – 19-5 (54), Белогорье – 18-6 (53), Зенит Санкт-Петербург – 18-6 (52), Динамо Москва – 17-6 (49), Урал – 15-9 (47), Динамо-ЛО – 14-10 (41), Енисей – 13-10 (35), Кузбасс – 9-14 (32), Факел – 9-15 (27), Газпром-Югра – 8-17 (21), Оренбуржье – 5-19 (18), АСК – 4-19 (15), Нова – 4-20 (15), МГТУ – 3-21 (10). 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoЛокомотив Новосибирск
Динамо Ленинградская область
АСК (Нижний Новгород)
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