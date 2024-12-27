Шипулин об итогах года: «На высоком организационном уровне были проведены многие соревнования. Волейбол — доступный для всех поколений, возрастов и любителей вид спорта»
«В этом году на высоком организационном уровне были проведены многие соревнования. Отметили столетие волейбола. Презентовали и отметили лучших спортсменов и руководителей. Всех собрали воедино. По всей стране дали ход празднику.
Сыграли практически четыре Кубка России, 28 декабря будет финал. Там принимали участие сильнейшие команды в предварительных этапах. Надеюсь, финал между «Динамо» и казанским «Зенитом» будет достойным.
Был Кубок легенд, где участвовали несколько поколений, которые посвятили себя этому виду спорта. И многое другое: четыре Кубка по классическому волейболу, пляжный волейбол, волейбол на снегу, адаптивный. Мы никого не забываем.
Волейбол — доступный для всех поколений, возрастов и любителей вид спорта», — сказал член президиума Всероссийской федерации волейбола Шипулин.
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