Умер олимпийский чемпион 1980 года по волейболу Владимир Дорохов
Олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов скончался на 71-м году жизни.
Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ). Причины смерти не уточняются.
Дорохов в составе сборной СССР выигрывал Олимпиаду-1980 в Москве и становился серебряным призером Монреаля-1976. Также на его счету победы на чемпионатах мира (1978, 1982), Кубка мира (1977, 1981) и чемпионата Европы (1975, 1977, 1979, 1981).
На клубном у
«Владимир Вячеславович был не только выдающимся спортсменом, но и прекрасным человеком – его уважали и любили за доброту, отзывчивость и прямолинейность.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Вячеславовича. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении ВФВ.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ВФВ
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