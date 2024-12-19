Умер олимпийский чемпион 1980 года по волейболу Владимир Дорохов

Олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов скончался на 71-м году жизни.

Об этом сообщила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ). Причины смерти не уточняются.

Дорохов в составе сборной СССР выигрывал Олимпиаду-1980 в Москве и становился серебряным призером Монреаля-1976. Также на его счету победы на чемпионатах мира (1978, 1982), Кубка мира (1977, 1981) и чемпионата Европы (1975, 1977, 1979, 1981).

На клубном у

«Владимир Вячеславович был не только выдающимся спортсменом, но и прекрасным человеком – его уважали и любили за доброту, отзывчивость и прямолинейность.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Вячеславовича. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении ВФВ.