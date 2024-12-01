Кубок России (жен). 1/2 финала. «Ленинградка» на тай-брейке уступила московскому «Динамо», «Динамо» из Казани проиграло «Локомотиву»
Состоялись вторые матчи полуфинала женского Кубка России по волейболу.
«Ленинградка» и казанское «Динамо» вышли в финальную часть турнира.
Кубок России по волейболу
Женщины
1/2 финала
Вторые матчи
Ленинградка – Динамо Москва – 2-3 (16:25, 25:22, 17:25, 25:13, 15:17)
Результат первого матча: 3-1.
Динамо-Ак Барс – Локомотив – 2-3 (23:25, 25:18, 25:22, 20:25, 15:17)
Результат первого матча: 3-0.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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