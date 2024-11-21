Чемпионат России по волейболу. 13-й тур. «Енисей» сыграет с «Уралом», МГТУ против «Белогорья», другие матчи
22 ноября стартуют матчи 13-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Предварительный этап
13-й тур
22 ноября
Енисей – Урал – 15:00
23 ноября
Факел – Нова – 16:00
24 ноября
Динамо Москва – Зенит Санкт-Петербург – 18:00
АСК – Газпром-Югра – 19:00
Турнирное положение: Зенит-Казань – 11 побед – 1 поражение (32 очка), Локомотив – 10-1 (28), Белогорье – 9-2 (27), Динамо Москва – 9-2 (26), Урал – 7-4 (23), Зенит Санкт-Петербург – 6-5 (19), Динамо-ЛО – 6-7 (17), Енисей – 6-5 (17), Кузбасс – 5-6 (16), Факел – 5-7 (15), Газпром-Югра – 4-7 (10), Нова – 3-8 (11), Нефтяник – 2-10 (7), АСК – 1-10 (4), МГТУ – 1-10 (3).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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