Павел Тетюхин о недопуске российских клубов: «Уверен, топ-5 в еврокубках бы точно пошумели, брали бы трофеи и показывали классную игру»
Павел Тетюхин считает, что российские волейболисты остаются на высоком уровне.
С 2022 года российские команды не допускаются до международных стартов.
– Остались ли российские клубы на прежнем высоком уровне?
– На мой взгляд, конечно, да. Топовые игроки из России, которые играли на международной арене, показывали, что они могут выигрывать трофеи. Иностранцы приезжают очень сильного олимпийского уровня. Уверен, что топ-5 команд, которые у нас вырисовываются, в еврокубках бы точно пошумели, брали бы трофеи и показывали классную игру.
Не утверждаю, что зайдем и всех разорвем. Так легко нам, конечно, не будет. Но если брать некое облако силы, то там бы точно были российские клубы. У меня сомнений в этом нет, – сказал игрок «Белогорья» и сборной России Павел Тетюхин.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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