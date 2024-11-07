Павел Тетюхин о недопуске российских клубов: «Уверен, топ-5 в еврокубках бы точно пошумели, брали бы трофеи и показывали классную игру»

Павел Тетюхин считает, что российские волейболисты остаются на высоком уровне.

С 2022 года российские команды не допускаются до международных стартов.

– Остались ли российские клубы на прежнем высоком уровне?

– На мой взгляд, конечно, да. Топовые игроки из России, которые играли на международной арене, показывали, что они могут выигрывать трофеи. Иностранцы приезжают очень сильного олимпийского уровня. Уверен, что топ-5 команд, которые у нас вырисовываются, в еврокубках бы точно пошумели, брали бы трофеи и показывали классную игру.

Не утверждаю, что зайдем и всех разорвем. Так легко нам, конечно, не будет. Но если брать некое облако силы, то там бы точно были российские клубы. У меня сомнений в этом нет, – сказал игрок «Белогорья» и сборной России Павел Тетюхин .