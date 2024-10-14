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Денис Богдан: «Интерес к волейболу в России растет. Не большими шагами, конечно, но потихоньку движемся вперед»

Игрок московского «Динамо» Денис Богдан оценил популярность волейбола в России.

– Сейчас чемпионат России не уступает топовым европейским лигам? Или отстранение от международных соревнований все-таки сказалось?

– Российская Суперлига и ранее входила в топ-3 европейских чемпионатов наряду с чемпионатами Италии и Польши. Обидно, что российские клубы не выступают в еврокубках. Думаю, нашим соперникам из других стран это выгодно. Я на сто процентов уверен, что российские клубы сейчас брали бы медали в еврокубках и забрали бы трофей Лиги чемпионов.

– Вообще, сильно соскучился по еврокубкам, по матчам сборной России? Или уже привыкли?

– Нет, я не привык к нашему временному отстранению. Мне очень хочется играть в международных матчах, в Лиге чемпионов. Я люблю защищать цвета нашей страны. Скорее бы вернуться на мировую арену и показать, что сборная России по-прежнему сильна.

– В последние годы интерес к волейболу в нашей стране в целом вырос, на том же уровне остался или снизился?

– По моим личным ощущением интерес к волейболу в России растет. Все больше поклонников волейбола приходят на матчи. Думаю, в целом российский волейбол развивается правильно. Не большими шагами, конечно, но потихоньку движемся вперед, и волейбол становится популярнее.

– Вас узнают люди на улицах, в общественных местах? Все-таки вы призер Олимпийских игр и других титулов у вас немало.

– Очень редко, да и Москва – огромный город, чтобы узнавали на каждом шагу. Не часто, но узнают. В сентябре я участвовал в турнире по пляжному волейболу в Сочи. Вот там за два дня ко мне подошло столько поклонников волейбола, сколько, наверное, за год ранее, – сказал Богдан. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
logoДинамо Москва
чемпионат России
logoсборная России по волейболу
logoДенис Богдан
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