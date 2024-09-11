Чемпионат России по волейболу. 2-й тур. МГТУ сыграет с «Кузбассом», «Енисей» против казанского «Зенита», другие матчи
11-12 сентября на чемпионате России по волейболу среди мужчин пройдет 2-й тур.
PARI Суперлига
Мужчины
Предварительный этап
2-й тур
11 сентября
Газпром-Югра – Нефтяник – 17.00
МГТУ – Кузбасс – 19.00
12 сентября
Енисей – Зенит-Казань – 15.00
Локомотив – АСК – 15.00
Факел – Зенит Санкт-Петербург – 17.00
Нова – Белогорье – 18.00
Динамо Москва – Динамо-ЛО – 19.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Турнирное положение: Урал – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Газпром-Югра – 1-0 (3), Зенит Санкт-Петербург – 1-0 (3), Динамо Москва – 1-0 (3), Енисей – 1-0 (3), Зенит-Казань – 1-0 (2), Динамо-ЛО – 1-0 (2), Белогорье – 0-1 (1), АСК – 0-1 (1), Локомотив – 0-0 (0), Факел – 0-1 (0), Кузбасс – 0-1 (0), Нова – 0-1 (0), Нефтяник – 0-1 (0), МГТУ – 0-1 (0).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости