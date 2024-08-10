«За деньги в сборной не играют. Мы отказались от зарплаты до Лондона. За результат были призовые». Алекно об Играх-2012

Теги Владимир Алекно сборная России по волейболу Лондон-2012 олимпийский волейбольный турнир деньги Волейбол

Владимир Алекно рассказал, как сборная России отказывалась от зарплаты.

Мужская сборная России по волейболу в финале Олимпиады, проходившей в 2012 году в Лондоне, взяла верх над соперниками из Бразилии в пятисетовом матче (19:25, 20:25, 29:27, 25:22, 15:9).

«Мы отказались от заработной платы. До Лондона. А как раз таки за результат у нас были призовые. Но мы до Лондона играли совершенно бесплатно. За идею. Потому что за деньги в сборной не играют», – разъяснил свое отношение главный тренер олимпийских чемпионов в сериале «Главные победы».

Сериал «Главные победы» можно посмотреть бесплатно на Wink

10 комментариев
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В смысле? Им что, в сборной и зарплату платят?
+12
-2
+10
Ответ ПавелПавел
Сериал не видел, но идея хороша редко такое у видишь, чтобы за родину за идею, Алекно красавчик что смог это сотворить , в условной германии это бы не прошло
Помнится Бэкхем говорил о своём главном достижении в карьере - "Вывести сборную с капитанской повязкой"
+9
0
+9
Ответ Karabas
В смысле? Им что, в сборной и зарплату платят?
Да
+5
0
+5
Так логично , что отказались . В клубах зарплату платили все это время ) а призовые на олимпиаде были огромные )
+4
-1
+3
Сериал не видел, но идея хороша редко такое у видишь, чтобы за родину за идею, Алекно красавчик что смог это сотворить , в условной германии это бы не прошло
+8
-7
+1
Ответ ПавелПавел
Сериал не видел, но идея хороша редко такое у видишь, чтобы за родину за идею, Алекно красавчик что смог это сотворить , в условной германии это бы не прошло
Нормально набросил
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0
0
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