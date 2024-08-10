«За деньги в сборной не играют. Мы отказались от зарплаты до Лондона. За результат были призовые». Алекно об Играх-2012

Владимир Алекно рассказал, как сборная России отказывалась от зарплаты.

Мужская сборная России по волейболу в финале Олимпиады, проходившей в 2012 году в Лондоне, взяла верх над соперниками из Бразилии в пятисетовом матче (19:25, 20:25, 29:27, 25:22, 15:9).

«Мы отказались от заработной платы. До Лондона. А как раз таки за результат у нас были призовые. Но мы до Лондона играли совершенно бесплатно. За идею. Потому что за деньги в сборной не играют», – разъяснил свое отношение главный тренер олимпийских чемпионов в сериале «Главные победы».

Сериал «Главные победы» можно посмотреть бесплатно на Wink