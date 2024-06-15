Лига наций (жен). Канада сыграет с Францией, Италия против США, Япония встретится с Сербией, другие матчи

15 июня в Фукуоке и Гонконге пройдут матчи женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Женщины

Фукуока, Япония

Канада – Франция – 6.00

Италия – США – 9.30

Япония – Сербия – 13.20

Гонконг, Китай

Доминиканская Республика – Болгария – 8.30

Польша – Таиланд – 12.00

Китай – Турция – 15.30

Турнирное положение: Бразилия – 11 побед – 0 поражений (31 очко), Польша – 9-1 (27), Италия – 8-2 (25), Турция – 8-2 (24), Япония – 7-3 (22), США – 6-4 (19), Китай – 6-3 (18), Нидерланды – 6-5 (18), Канада – 6-5 (17), Доминиканская Республика – 3-8 (9), Сербия – 3-7 (9), Таиланд – 3-7 (7), Франция – 2-9 (8), Германия – 2-8 (6), Южная Корея – 2-9 (6), Болгария – 1-10 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.