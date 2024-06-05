Лига наций. Словения сыграет с Турцией, Германия против Японии, Сербия встретится с Нидерландами, другие матчи

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5-6 июня пройдут очередные матчи мужской волейбольной Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

5 июня

Фукуока, Япония

Словения – Турция – 9.30

Германия – Япония – 13.20

6 июня

Иран – Бразилия – 6.00

Оттава, Канада

5 июня

Сербия – Нидерланды – 23.30

6 июня

Франция – Италия – 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Польша – 4 победы – 1 поражение (12 очков), Италия – 4-0 (11), Япония – 4-1 (11), Словения – 4-0 (10), Куба – 3-1 (10), Франция – 3-1 (9), Бразилия – 3-2 (9), Канада – 2-2 (7), Аргентина – 2-3 (6), США – 2-3 (6), Нидерланды – 2-2 (6), Сербия – 1-3 (3), Германия – 1-4 (3), Болгария – 1-4 (3), Турция – 0-4 (1), Иран – 0-5 (1). 

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