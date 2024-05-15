Лига наций (жен). США сыграют с Таиландом, Япония против Турции и другие матчи

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15 мая пройдут очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.

Лига наций

Женщины

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Бразилия – Канада – 3.00

 

США – Таиланд – 23.30

 

Анталья, Турция

Франция – Германия – 17.00

 

Япония – Турция – 20.00

 

Турнирное положение: Нидерланды – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Польша – 1-0 (3), Китай – 1-0 (3), Франция – 0-0 (0), Сербия – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), США – 0-0 (0), Доминиканская Республика – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Таиланд – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0), Болгария – 0-1 (0), Италия – 0-1 (0), Южная Корея – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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