Лига наций (жен). США сыграют с Таиландом, Япония против Турции и другие матчи
15 мая пройдут очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.
Лига наций
Женщины
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Бразилия – Канада – 3.00
США – Таиланд – 23.30
Анталья, Турция
Франция – Германия – 17.00
Япония – Турция – 20.00
Турнирное положение: Нидерланды – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Польша – 1-0 (3), Китай – 1-0 (3), Франция – 0-0 (0), Сербия – 0-0 (0), Турция – 0-0 (0), Германия – 0-0 (0), Япония – 0-0 (0), США – 0-0 (0), Доминиканская Республика – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Таиланд – 0-0 (0), Канада – 0-0 (0), Болгария – 0-1 (0), Италия – 0-1 (0), Южная Корея – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.