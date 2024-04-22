Игрок молодежной сборной России по пляжному волейболу Арина Михайлина умерла в возрасте 21 года

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Российская волейболистка Арина Михайлина умерла в возрасте 21 года.

«Вчера вечером на 22-м году жизни скоропостижно скончалась волейболистка пляжного клуба «Заречье-Одинцово», победитель первенства России, игрок молодежной сборной страны Арина Михайлина.

Выражаем соболезнования родным и близким», – сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Организация выясняет обстоятельства смерти спортсменки.

«Информация к нам только поступила. Это была перспективная спортсменка, кандидат в молодежную сборную. Мы будем разбираться в обстоятельствах того, что случилось», – цитирует ТАСС вице-президента ВФВ Андрея Горбенко.

2 комментария
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Такая молодая, как жаль девушку! 😔 Блин, жизнь непредсказуемая штука! Берегите себя!!!
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Мои соболезнования 😔😔😔
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