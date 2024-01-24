Чемпионат России по волейболу. 21-й тур. Перенесенный матч. «Динамо-ЛО» сыграет с казанским «Зенитом»
25 января пройдет матч 21-го тура между «Динамо-ЛО» и казанским «Зенитом».
Pari Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
21-й тур
Перенесенный матч
Динамо-ЛО – Зенит-Казань – 18.00
Турнирное положение: Зенит-Казань – 16 побед – 2 поражения (46 очков), Локомотив – 16-2 (46), Динамо Москва – 14-4 (44), Динамо-ЛО – 12-6 (33), Белогорье – 11-7 (36), Кузбасс – 11-7 (35), Зенит Санкт-Петербург – 11-7 (32), Енисей – 9-9 (27), Шахтер – 9-9 (26), Факел – 9-9 (24), Урал – 7-11 (20), Нова – 6-12 (17), Нефтяник – 4-14 (16), Газпром-Югра – 4-14 (14), АСК – 3-15 (9), Югра-Самотлор – 2-16 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Или весь тур распушили?