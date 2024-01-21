Волейболист Власов: «Олимпиаду не буду смотреть без России, только посмотрю результат. Я вообще не слежу за международными матчами сборных»

Теги сборная России по волейболу Олимпийская сборная России Париж-2024 Илья Власов Волейбол

Волейболист Илья Власов заявил, что не будет смотреть Олимпиаду без России.

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Сейчас российские волейболисты не допускаются до международных турниров.

«Слежу ли за новостями о допуске? Я стараюсь абстрагироваться от всего этого. У меня есть мое хобби, моя любимая игра и я занимаюсь ей. От того, поедем мы на Олимпийские игры или нет, я не стану меньше любить волейбол.

Я вообще не слежу за международными матчами сборных. Олимпиаду также не буду смотреть без России, только посмотрю результат», – сказал волейболист сборной России и московского «Динамо» Илья Власов.

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