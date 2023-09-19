Народный фронт передал бойцам СВО технику и амуницию на 4,5 млн рублей. Сбор проводили российские волейболисты
Российские волейболисты собрали 4,5 млн рублей в рамках проекта «Все для победы».
Сбор для бойцов СВО проходил с 21 апреля по 8 сентября. Куратором был олимпийский чемпион Лондона-2012 по волейболу Тарас Хтей.
«Народный фронт и олимпийский чемпион Тарас Хтей вручили технику и амуницию бойцам батальона управления и охраны 1-го Донецкого армейского корпуса, закупленные в рамках сбора волейболистов проекта «Все для победы!»
За несколько месяцев россияне собрали более 4,5 млн рублей», – говорится в сообщении пресс-службы Народного фронта.
Как сообщили в организации, на собранную сумму были закуплены комплекты формы, бронежилеты, аптечки, генераторы и автомобиль высокой проходимости «Нива».
Сбор поддержали олимпийские чемпионы Сергей Тетюхин, Дмитрий Ильиных и Николай Апаликов, украинский и российский волейболист и тренер Александр Косарев и другие.
2 комментария