Народный фронт передал бойцам СВО технику и амуницию на 4,5 млн рублей. Сбор проводили российские волейболисты

Российские волейболисты собрали 4,5 млн рублей в рамках проекта «Все для победы».

Сбор для бойцов СВО проходил с 21 апреля по 8 сентября. Куратором был олимпийский чемпион Лондона-2012 по волейболу .

«Народный фронт и олимпийский чемпион Тарас Хтей вручили технику и амуницию бойцам батальона управления и охраны 1-го Донецкого армейского корпуса, закупленные в рамках сбора волейболистов проекта «Все для победы!»

За несколько месяцев россияне собрали более 4,5 млн рублей», – говорится в сообщении пресс-службы Народного фронта.

Как сообщили в организации, на собранную сумму были закуплены комплекты формы, бронежилеты, аптечки, генераторы и автомобиль высокой проходимости «Нива».

Сбор поддержали олимпийские чемпионы , и , украинский и российский волейболист и тренер и другие.