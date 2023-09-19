Народный фронт передал бойцам СВО технику и амуницию на 4,5 млн рублей. Сбор проводили российские волейболисты

Теги Сергей Тетюхин Александр Косарев Тарас Хтей Николай Апаликов Дмитрий Ильиных деньги Волейбол

Российские волейболисты собрали 4,5 млн рублей в рамках проекта «Все для победы».

Сбор для бойцов СВО проходил с 21 апреля по 8 сентября. Куратором был олимпийский чемпион Лондона-2012 по волейболу Тарас Хтей

«Народный фронт и олимпийский чемпион Тарас Хтей вручили технику и амуницию бойцам батальона управления и охраны 1-го Донецкого армейского корпуса, закупленные в рамках сбора волейболистов проекта «Все для победы!»

За несколько месяцев россияне собрали более 4,5 млн рублей», – говорится в сообщении пресс-службы Народного фронта.

Как сообщили в организации, на собранную сумму были закуплены комплекты формы, бронежилеты, аптечки, генераторы и автомобиль высокой проходимости «Нива».

Сбор поддержали олимпийские чемпионы Сергей Тетюхин, Дмитрий Ильиных и Николай Апаликов, украинский и российский волейболист и тренер Александр Косарев и другие. 

2 комментария

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Vano from Tbilisi
Тютюхин все еще не понимает почему их отстранили? Ну и Тарасик не подкачал, прирожденный депутат
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David Rigert
значит волейболистов допустят до Олимпиады.
+2
0
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