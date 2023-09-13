Антропова о росте 2,02 м: «Нельзя выйти из дома незамеченной. Спасибо моде на длинные штаны – можно хоть что-то найти себе по размеру»

Теги чемпионат Европы по волейболу сборная Италии жен Екатерина Антропова Волейбол

Волейболистка Екатерина Антропова рассказала о трудностях из-за роста 2,02 м.

– У тебя очень заметный даже по меркам волейбола рост. Насколько в 2023 году в бытовом плане комфортно с 2,02 м?

– Скажу так: нельзя выйти из дома незамеченной. На тебя обязательно посмотрят! Иногда бывает, что день не задался, хочется побыть одной, и это прям раздражает.

Ты не хочешь ни с кем разговаривать, а на тебя оборачиваются, показывают пальцем или фотографируют, думая, что делают это незаметно. Любимое – когда люди говорят по видеосвязи и потом разворачивают телефон, чтобы показать меня. Очень много таких историй.

В бытовом плане проблем особо нет. Разве что самолеты. С Евро мы летели Ryanair, я сидела у прохода, и когда ехали с тележками, приходилось прижимать колени к груди.

Еще скоро впервые буду шить себе костюм. Спасибо нынешней моде на длинные штаны – теперь можно хоть что-то найти себе по размеру, – сказала 20-летняя волейболистка сборной Италии.

Рост 2,02, до 15 лет жила в Питере, а теперь в сборной Италии. Интервью Кати Антроповой – будущей звезды волейбола

1 комментарий

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Bashibuzuck
Чето вспомнился монолог Винокура про таблетки для потенции, "С этими таблетками мой друг взял двухметровую бабу без шеста"😁
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