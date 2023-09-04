Чемпионат Европы. Франция сыграет с Румынией, Хорватия встретится со Словенией и другие матчи
4 сентября пройдут матчи группового этапа мужского чемпионата Европы по волейболу.
Турнир проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле.
Чемпионат Европы по волейболу
Мужчины
Групповой этап
Группа А
Анкона, Италия
Сербия – Эстония – 19.00
Италия – Швейцария – 22.00
Положение в группе: Италия – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Германия – 3-0 (8), Сербия – 2-1 (6), Эстония – 1-2 (2), Бельгия – 0-3 (1), Швейцария – 0-3 (1).
Группа B
Варна, Болгария
Украина – Финляндия – 17.30
Хорватия – Словения – 20.30
Положение в группе: Словения – 3-0 (9), Хорватия – 3-1 (8), Болгария – 2-2 (6), Испания – 2-2 (6), Финляндия – 1-3 (3), Украина – 0-3 (1).
Группа С
Скопье, Северная Македония
Дания – Нидерланды – 18.00
Чехия – Черногория – 21.00
Положение в группе: Польша – 3-0 (9), Нидерланды – 2-1 (6), Северная Македония – 2-1 (6), Чехия – 1-2 (3), Черногория – 1-2 (3), Дания – 0-3 (0).
Группа D
Тель-Авив, Израиль
Франция – Румыния – 17.00
Португалия – Турция – 20.00
Положение в группе: Франция – 3-0 (9), Португалия – 2-2 (7), Румыния – 2-2 (6), Израиль – 2-2 (4), Турция – 1-2 (4), Греция – 1-3 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.
В 90-е стабильно брали медали