Чемпионат Европы. Франция сыграет с Румынией, Хорватия встретится со Словенией и другие матчи

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4 сентября пройдут матчи группового этапа мужского чемпионата Европы по волейболу.

Турнир проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле.

Чемпионат Европы по волейболу

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Анкона, Италия

Сербия – Эстония – 19.00

 

Италия – Швейцария – 22.00

 

Положение в группе: Италия – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Германия – 3-0 (8), Сербия – 2-1 (6), Эстония – 1-2 (2), Бельгия – 0-3 (1), Швейцария – 0-3 (1).

Группа B

Варна, Болгария

Украина – Финляндия – 17.30

 

Хорватия – Словения – 20.30

 

Положение в группе: Словения – 3-0 (9), Хорватия – 3-1 (8), Болгария – 2-2 (6), Испания – 2-2 (6), Финляндия – 1-3 (3), Украина – 0-3 (1).

Группа С

Скопье, Северная Македония

Дания – Нидерланды – 18.00

 

Чехия – Черногория – 21.00

 

Положение в группе: Польша – 3-0 (9), Нидерланды – 2-1 (6), Северная Македония – 2-1 (6), Чехия – 1-2 (3), Черногория – 1-2 (3), Дания – 0-3 (0).

Группа D

Тель-Авив, Израиль

Франция – Румыния – 17.00

 

Португалия – Турция – 20.00

 

Положение в группе: Франция – 3-0 (9), Португалия – 2-2 (7), Румыния – 2-2 (6), Израиль – 2-2 (4), Турция – 1-2 (4), Греция – 1-3 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.

1 комментарий

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Вадим Сидоров
Интересно а чего голландский волейбол так сдал
В 90-е стабильно брали медали
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