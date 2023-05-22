Мусэрский выиграл клубный чемпионат Азии в составе «Сантори Санбердз» и стал MVP турнира

Теги сборная России по волейболу Дмитрий Мусэрский Сантори Санбердз Волейбол

Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский выиграл клубный чемпионат Азии в составе японского «Сантори Санбердз».

Соревнования проходили в Бахрейне. Мусэрский и его команда в финале обыграли индонезийский клуб «Джакарта Бхаянкара Пресиси» со счетом 3-1 (28:26, 25:23, 23:25, 25:17).

Российский волейболист также был признан самым ценным игроком (MVP) турнира. Он выступает за «Сантори Санбердз» с 2018 года.

 

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