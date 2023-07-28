Дмитрий Мусэрский: «Без российского волейбола однозначно нет развития у мирового волейбола»

Теги сборная России по волейболу сборная России жен Дмитрий Мусэрский ТАСС Волейбол

Дмитрий Мусэрский считает, что у международного волейбола нет развития в отсутствие российского.

28 июля празднуется 100-летие российского волейбола. 

«Я поздравляю с праздником всех, кто имеет отношение к волейболу – занимается, болеет, просто играет. Это знаменательная дата, в которую я желаю всем побед и успеха.

Волейбол – довольно популярный вид спорта, хоть и не такой популярный, как футбол и баскетбол, но занимает свое почетное место в мире.

Без российского волейбола однозначно нет развития у мирового волейбола», – сказал олимпийский чемпион. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ромарио163
Сказал игрок Японского клуба...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
и чем он может поделиться? допингом?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий