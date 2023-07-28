Дмитрий Мусэрский: «Без российского волейбола однозначно нет развития у мирового волейбола»

Дмитрий Мусэрский считает, что у международного волейбола нет развития в отсутствие российского.

28 июля празднуется 100-летие российского волейбола.

«Я поздравляю с праздником всех, кто имеет отношение к волейболу – занимается, болеет, просто играет. Это знаменательная дата, в которую я желаю всем побед и успеха.

Волейбол – довольно популярный вид спорта, хоть и не такой популярный, как футбол и баскетбол, но занимает свое почетное место в мире.

Без российского волейбола однозначно нет развития у мирового волейбола», – сказал олимпийский чемпион.