Чемпионат Европы (жен). Италия встретится с Румынией

Сегодня стартует чемпионат Европы по волейболу среди женских команд.

Чемпионат Европы по волейболу

Женщины

Групповой этап

Группа В

Верона, Италия

Италия – Румыния – 21.00

Положение в группе: Италия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Болгария – 0-0 (0), Хорватия – 0-0 (0), Босния и Герцеговина – 0-0 (0), Румыния – 0-0 (0), Швейцария – 0-0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. По 4 лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.